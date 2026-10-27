A 23 años de cárcel fue condenado un extranjero señalado de explotar sexualmente a 16 menores de edad en Copacabana. Se trata del peruano-estadounidense Heinz Pool Buleje, quien en su momento fue capturado en flagrancia el 21 de diciembre de 2017, cuando celebraba una fiesta con 16 mujeres menores de edad en una finca de recreo, ubicada en Copacabana, Antioquia.

Sin embargo, actualmente este sujeto se encuentra prófugo de la justicia y tiene una orden de captura vigente.

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“De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), destacada para los delitos de trata de personas, el sentenciado captaba a las menores de edad por redes sociales mediante el ofrecimiento de dinero, regalos, viajes, licor y sustancias estupefacientes, con el propósito de satisfacer sus intereses sexuales”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, a este sujeto extranjero le hallaron dinero en efectivo, así como sustancias ilícitas.

“Durante las diligencias de allanamiento y registro, durante las cuales fue capturado el procesado, las autoridades incautaron dinero en efectivo y una cantidad considerable de licor, marihuana, tusi y otras sustancias estupefacientes”, destacó la Fiscalía.

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En tal sentido, fue hallado responsable de los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y suministro a menor de edad.

“Según la sentencia, una vez cumpla la pena impuesta, el extranjero deberá ser expulsado del país. La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín”, concluyó la Fiscalía.