Bogotá: la ciudad del país más azotada por la explotación sexual, más de 5.699 víctimas en una década

La explotación sexual comercial de niños y adolescentes continúa siendo uno de los delitos más graves y persistentes en Colombia. Las cifras más recientes revelan una realidad alarmante: entre 2015 y 2025 se registraron 22.697 víctimas de este flagelo en el país, y Bogotá encabeza la lista de territorios con mayor número de casos.

De acuerdo con datos del Dane, recopilados por el observatorio de la Secretaría de la Mujer, la capital del país acumuló 5.609 víctimas menores de edad durante ese periodo, lo que representa cerca del 25 por ciento del total nacional. Le siguen Antioquia, con 4.553 casos; Valle del Cauca, con 1.874; Santander, con 1.079, y Cundinamarca, con 1.010.

Departamentos con más casos de explotación sexual infantil. Foto: Adobestock

Las cifras revelan que Bogotá no solo concentra una parte significativa de la población del país, sino también una preocupante recurrencia de delitos relacionados con la explotación sexual infantil, muchos de ellos asociados a dinámicas de turismo sexual y a redes de captación que utilizan herramientas tecnológicas para contactar a las víctimas.

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Los registros del Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) muestran que entre 2020 y 2024 fueron reportados 579 menores de edad afectados por delitos de explotación sexual comercial en Bogotá. En ese periodo se registraron 172 víctimas en 2020, 162 en 2021, 114 en 2022, 92 en 2023 y 39 durante 2024.

La explotación sexual infantil en Colombia es uno de los delitos más graves. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Además, el 48 por ciento de los casos, equivalentes a 280 denuncias, estuvieron relacionados con la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores de edad.

Asimismo, el 69 por ciento de las víctimas correspondió a niñas y adolescentes, con 401 casos reportados, lo que confirma el impacto desproporcionado que esta forma de violencia tiene sobre las mujeres menores de edad.

Motel al servicio de la explotación sexual de niños en Medellín fue objeto de extinción de dominio

Ante este panorama, las autoridades distritales han impulsado estrategias de prevención y atención. Solo entre enero y mayo de 2026 se efectuaron 131 actividades preventivas que permitieron impactar a 2.584 personas. Además, se desarrollaron acciones de sensibilización, articulación institucional y operativos territoriales para combatir la trata de personas y la explotación sexual comercial.

Medellín es una de las ciudades en las que se presenta la explotación sexual infantil. Foto: Diego Zuluaga

No obstante, las cifras demuestran que el desafío sigue siendo enorme. Bogotá continúa siendo el principal foco de este delito en Colombia, un problema que exige mayores esfuerzos de prevención, denuncia y judicialización para proteger a la niñez y adolescencia de las redes de explotación que operan en la capital y otras regiones del país.

Total de víctimas en Colombia: 22.697 menores de edad.

Delitos asociados

Uso de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores: 280 casos

Representan el 48 % del total de denuncias registradas en Bogotá entre 2020 y 2024.

Más de 22.000 víctimas en 10 años: la cifra que destapa la explotación sexual en Colombia

Participación en Bogotá

Bogotá concentra 24,7 % de las víctimas registradas en el país (5.609 de 22.697).

Víctimas reportadas entre 2020 y 2024

Total: 579 menores de edad afectados por delitos de explotación sexual comercial.

Sectores priorizados

Parque de la 93

Zona T

Parque Lourdes

Quinta Camacho

Sendero Quebrada Las Delicias

Explotación sexual infantil en Colombia. Foto: Pixel-Shot - stock.adobe.com

Distribución por sexo

69 %- Niñas y adolescentes: 401 víctimas

31%- Niños y adolescentes: 178 víctimas

Evolución anual

2020: 172 víctimas

2021: 162 víctimas

2022: 114 víctimas

2023: 92 víctimas

2024: 39 víctimas (corte parcial)