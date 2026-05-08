La investigación Disrupting Harm contó con las voces de adolescentes de 25 países, dentro de los que destacan México, Brasil y Colombia en la región. En ella se busca visibilizar que las personas que cometen delitos sexuales encuentran en la tecnología un espacio para explotar y/o abusar de menores de edad. El trabajo investigativo se llevó a cabo en Colombia entre 2023 y 2025.

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El estudio encontró que aproximadamente el 21 % de los menores de edad usuarios de internet sufrió de algún tipo de abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología, identificando que no solamente se daban situaciones en entornos físicos, sino también en digitales (redes sociales, plataformas de streaming y videojuegos).

Luego, se identificó que las niñas son las más afectadas en el país. Según el reporte, el 25 % de las mujeres menores de edad fueron víctimas de este tipo de agresión, mientras que solo el 17 % de los niños pasaron por este mal momento. Lo más preocupante, según Camila Pereira, de Unicef Innocenti, es Colombia “es uno de los países donde se evidenció mayor diferencia entre niños y niñas”.

"En muchos casos se enfoca en lo que hizo el menor y no el agresor", Camila Pereira de UNICEF Innocenti. Foto: 123RF

¿Dónde se dieron estos casos?

Cerca de la mitad ocurrieron a través de redes sociales, principalmente Facebook, WhatsApp e Instagram, todas pertenecientes al entorno Meta. Luego, el 14 % se dieron en plataformas de videojuegos y se notó un aumento significativo en reclutamiento de la industria webcam.

¿Quiénes cometieron esos delitos?

22 % fueron perpetrados por familiares.

14 % parejas e intereses románticos.

14 % amistades.

21 % desconocidos para el menor.

18 % no identificados por el entorno.

Barreras que impiden la denuncia

Según la investigación, aunque existen canales como la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 36 % de los menores no sabían dónde acudir, el 21 % no le dio importancia en su momento o no lo consideraron de gravedad, el 17 % se amparó en sus amigos y el 15 % habló con sus cuidadores.

Adicionalmente, se denotó que el 18 % sintieron vergüenza de hablar. “La religión puede ser un factor de desconfianza y miedo” para la denuncia, señaló Fabio González, líder de proyectos de ECPAT Internacional.

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Legislación en contra de estos delitos

En Colombia se ha venido haciendo un trabajo claro para evitar este tipo de agresiones, como lo explicó Pereira. Sin embargo, aún hay vacíos que se están trabajando, por ejemplo, se busca la penalización de la observación de contenidos sexuales donde salen menores de edad, ya que ahora se castiga solo la pertenencia del contenido (tenerlo descargado o publicado).

Frente a ello, González mencionó que “existe una protección escrita en la ley, pero que no se aplica en la vida real, actualmente son ‘garantías de papel’”.

Es importante articular e involucrar a las entidades privadas con las políticas públicas para disminuir el riesgo de los menores. Foto: Getty Images / Elva Etienne

¿Cómo prevenir estas situaciones en su hogar?

En entrevista con SEMANA, Fabio González explicó las claves para acompañar a los menores en sus primeros años de uso del internet para evitar estas situaciones en entornos digitales:

“Manteniendo la interacción con los niños en sus espacios, hay que entenderlo, ver más allá. ¿Por qué no crean espacios de convivencia en los entornos digitales donde usted interactúe con los chicos cuando juegan? Vayan, lean las mismas cosas, vean videos en YouTube o cualquiera de las otras plataformas que les gusten a los dos. Ese tipo de cosas sí genera un vínculo y hace que además yo entienda en qué consiste ese entorno en donde está transcurriendo la vida de ellos, logre identificar uno que otro riesgo y pueda dar ciertas orientaciones. No es solo informarse, es involucrarse".