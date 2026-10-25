Toque de queda en Carmen de Viboral para protección de la vida de menores de edad, tras varios hechos violentos

Varios hechos violentos contra menores de edad, ocurridos en las últimas semanas, llevaron a la Alcaldía del municipio de El Carmen de Viboral a aplicar una medida de protección para la población más joven.

Hasta el 27 de octubre habrá toque de queda diario en horario nocturno, con algunas excepciones para quienes estudian, entre las 10:30 de la noche y las 5 de la mañana.

La norma fue expedida a través de un decreto que regirá a partir de este 26 de octubre, luego de que se acumularan varios sucesos: el ataque con arma de fuego a un menor de edad en el barrio La Alhambra para robarle un morral, ocurrido el 14 de octubre de 2026; el ataque a tiros contra un hombre a la salida de un local nocturno, el 18 de octubre de 2026. En este último hecho, el hombre fue asesinado en las inmediaciones de la zona de discotecas del municipio. Y el 21 de octubre de 2026, un hombre de 30 años fue asesinado con arma de fuego en la vereda La Chapa, zona rural de esta municipalidad.

En Carmen de Viboral buena parte de sus atractivos turísticos giran en torno a la cerámica. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En El Carmen de Viboral, municipio antioqueño habitado por 70.734 personas, cuenta con 55 veredas, pues la mayoría de la población se concentra en el área urbana, predomina la artesanía.

Aunque también figuran como sus actividades económicas, las de la agricultura y los servicios, es la cerámica, que a su vez atrae al turismo, la que marca la pauta para el empleo en la región.

De ahí que este tipo de circunstancias traigan consigo efectos negativos sobre la economía.

No obstante, la medida se aplica para la protección de los menores de edad, quienes no podrán transitar por espacios públicos durante el horario establecido en el decreto, con la excepción de algunas circunstancias que quedan autorizadas, por ejemplo, estudiantes que reciben clases en horarios nocturnos, que presenten el carné institucional que permita verificar su condición. No obstante, solo podrán circular hasta las 11 de la noche.

También se contempla la salida de menores en casos en los cuales estén acompañados por adultos responsables que no estén en estado de alicoramiento.

Por supuesto, también se permitirá la circulación de menores en casos de urgencias médicas. Pero el llamado de la Alcaldía es a la participación de los padres de familia en la protección de sus hijos, por el momento, cumpliendo las medidas adoptadas a través del toque de queda.