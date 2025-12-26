Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

La muerte de una turista mexicana en un apartamento turístico del oriente antioqueño continúa bajo investigación mientras se conocen detalles del relato entregado por su pareja sentimental, quien fue la última persona en verla con vida. El caso ocurrió durante la noche del 24 de diciembre y ha generado interrogantes sobre las circunstancias exactas del fallecimiento.

De acuerdo con la versión entregada a las autoridades, la mujer se encontraba celebrando Navidad junto a su compañero en un inmueble arrendado de manera temporal en el municipio de El Carmen de Viboral. El hombre aseguró que en un momento de la noche salió brevemente del lugar y, al regresar, encontró a su pareja dentro del jacuzzi, inconsciente y sin reaccionar. “Cuando volví, ella estaba sumergida y no respondía”, relató en su declaración.

Según ese testimonio, al notar que la joven no reaccionaba, intentó auxiliarla de inmediato y practicar maniobras de reanimación mientras solicitaba ayuda a las líneas de emergencia. Pese a los esfuerzos, la mujer no logró recuperarse y minutos después llegaron al sitio unidades de la Policía y organismos de socorro.

Las autoridades confirmaron que, al momento de la inspección, la turista ya no presentaba signos vitales. El cuerpo fue retirado del jacuzzi y dejado en el piso del apartamento mientras se adelantaban los primeros procedimientos judiciales. De manera preliminar, los investigadores indicaron que no se evidenciaron señales visibles de violencia en el lugar.

No obstante, fuentes oficiales señalaron que durante la inspección fueron halladas algunas sustancias, situación que abrió varias líneas de investigación para esclarecer si estas pudieron tener relación con el fallecimiento. Sobre este punto, la Policía indicó que todo el material encontrado quedó a disposición de la Fiscalía para su respectivo análisis.

De forma preliminar, la principal hipótesis apunta a un posible paro cardiorrespiratorio, aunque las autoridades han sido enfáticas en que será el dictamen de Medicina Legal el que determine con exactitud la causa de la muerte. “Hasta no contar con los resultados forenses no se puede establecer qué ocurrió”, indicaron voceros del caso.

Mientras avanzan las diligencias, el testimonio de la pareja de la víctima se mantiene como una pieza clave dentro del proceso judicial, en un caso que ha generado atención por tratarse de una visitante extranjera y por las circunstancias en las que fue hallada sin vida durante una celebración navideña.