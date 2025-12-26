Antioquia

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

La mujer se encontraba celebrando Navidad junto a su compañero en un inmueble arrendado de manera temporal en el municipio de El Carmen de Viboral.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 8:07 p. m.
Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicada en su asesinato.
Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicada en su asesinato. Foto: agencia 123rf

La muerte de una turista mexicana en un apartamento turístico del oriente antioqueño continúa bajo investigación mientras se conocen detalles del relato entregado por su pareja sentimental, quien fue la última persona en verla con vida. El caso ocurrió durante la noche del 24 de diciembre y ha generado interrogantes sobre las circunstancias exactas del fallecimiento.

De acuerdo con la versión entregada a las autoridades, la mujer se encontraba celebrando Navidad junto a su compañero en un inmueble arrendado de manera temporal en el municipio de El Carmen de Viboral. El hombre aseguró que en un momento de la noche salió brevemente del lugar y, al regresar, encontró a su pareja dentro del jacuzzi, inconsciente y sin reaccionar. “Cuando volví, ella estaba sumergida y no respondía”, relató en su declaración.

Según ese testimonio, al notar que la joven no reaccionaba, intentó auxiliarla de inmediato y practicar maniobras de reanimación mientras solicitaba ayuda a las líneas de emergencia. Pese a los esfuerzos, la mujer no logró recuperarse y minutos después llegaron al sitio unidades de la Policía y organismos de socorro.

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Las autoridades confirmaron que, al momento de la inspección, la turista ya no presentaba signos vitales. El cuerpo fue retirado del jacuzzi y dejado en el piso del apartamento mientras se adelantaban los primeros procedimientos judiciales. De manera preliminar, los investigadores indicaron que no se evidenciaron señales visibles de violencia en el lugar.

Medellín

Gobernador de Antioquia cuestiona decreto de emergencia de Petro y advierte impacto millonario: “La región perdería $30 mil millones”

Medellín

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Medellín

Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

Medellín

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Medellín

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Medellín

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Nación

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Medellín

Dejan en libertad a alias Morcilla, acusado por el asesinato del ciclista Marlon Pérez

Turismo

Este pueblo antioqueño es la “cuna de la cerámica artesanal” y un destino natural y arquitectónico imperdible

Medellín

Este es el extenso prontuario criminal de alias El Rolo, sujeto capturado por el asesinato del ciclista Marlon Pérez

No obstante, fuentes oficiales señalaron que durante la inspección fueron halladas algunas sustancias, situación que abrió varias líneas de investigación para esclarecer si estas pudieron tener relación con el fallecimiento. Sobre este punto, la Policía indicó que todo el material encontrado quedó a disposición de la Fiscalía para su respectivo análisis.

De forma preliminar, la principal hipótesis apunta a un posible paro cardiorrespiratorio, aunque las autoridades han sido enfáticas en que será el dictamen de Medicina Legal el que determine con exactitud la causa de la muerte. “Hasta no contar con los resultados forenses no se puede establecer qué ocurrió”, indicaron voceros del caso.

Mientras avanzan las diligencias, el testimonio de la pareja de la víctima se mantiene como una pieza clave dentro del proceso judicial, en un caso que ha generado atención por tratarse de una visitante extranjera y por las circunstancias en las que fue hallada sin vida durante una celebración navideña.

Mas de Medellín

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Gustavo Petro.

Gobernador de Antioquia cuestiona decreto de emergencia de Petro y advierte impacto millonario: “La región perdería $30 mil millones”

La vivienda afectada permanece bajo valoración estructural.

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido.

Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

Mujer asesinada en Navidad por su pareja sentimental.

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Un bus se habría volcado tras salir de Medellín con ruta hacia Buga, en el centro del Valle. (Imagen de referencia)

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora.

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia)

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Recientemente se terminó la primera fase de la Nueva vía al mar, que en su mayoría corresponde al Túnel del Toyo.

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

El caso fue identificado inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia.

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

Noticias Destacadas