Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

La mujer fue encontrada sin vida por su pareja, con quien había llegado a Colombia para celebrar su aniversario.

Redacción Nación
26 de diciembre de 2025, 5:54 p. m.
Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido
Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido Foto: Getty Images

Un apartamento del municipio de El Carmen de Viboral, en Antioquia, se convirtió en el lugar de una escena trágica el pasado miércoles, 24 de diciembre, después de que una joven extranjera fuera encontrada muerta.

Todo habría ocurrido al interior de un jacuzzi, por lo que todavía hay varios misterios que rodean este fallecimiento, aunque las autoridades ya manejan hipótesis de lo que pasó al interior de la vivienda.

Todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó en la habitación.
Todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó en la habitación. Foto: Getty Images

La víctima fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años, de nacionalidad mexicana. Ella iba acompañada por Juan Eduardo de la Cavada, de 36 años, quien era su esposo y fue quien la encontró sin vida.

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, la pareja alquiló el apartamento a través de Airbnb y venían a celebrar su aniversario y disfrutar de la Navidad en Colombia.

La noche transcurría con normalidad, pero todo cambió en cuestión de segundos. Según lo que dijo el sujeto, él salió un momento de la habitación y cuando regresó encontró a su pareja ahogándose dentro del jacuzzi.

Tras observar esto, aseguró que intentó auxiliarla, pero la mujer no respondió, por lo que avisó a las autoridades y a los organismos de emergencia.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos.
Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. Foto: Colprensa

“Al volver, la encuentra ahogándose, por lo que intenta prestarle primeros auxilios; al no lograr reanimarla, se comunica de inmediato con la Policía, que llega en compañía de Bomberos y observa a la mujer tendida en el suelo”, indicó el reporte policial.

Lastimosamente y pese a los esfuerzos que se hicieron, ya era muy tarde: Herrera Torres ya había fallecido, por lo que se realizó el levantamiento del cadáver.

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Todavía hay muchas preguntas sobre lo que pasó esa noche al interior de la habitación, pero hay un detalle que llamó la atención y que puede ayudar a aclarar el caso.

La Policía encontró sustancias estupefacientes al interior del apartamento y, además, las primeras pesquisas indican que la mujer no presentó signos de violencia.

Por lo mismo, todo apunta a que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio, aunque el examen de Medicina Legal se encargará de confirmar esta información, pues no se descarta un ahogamiento.

Por el momento, las investigaciones avanzan para lograr esclarecer en su totalidad qué ocurrió durante la noche del 24 de diciembre en esta zona de Antioquia.

