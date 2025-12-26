Nación

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Al parecer, el hombre y la mujer estaban conviviendo desde hace aproximadamente seis meses.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
26 de diciembre de 2025, 1:00 p. m.
Mujer asesinada en Navidad por su pareja sentimental.
Mujer asesinada en Navidad por su pareja sentimental. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API

Hay consternación en el barrio Nariño, en el municipio de Betulia, en Antioquia, por el asesinato de una mujer en medio de lo que fue una celebración de Navidad. Al parecer, detrás del crimen está su pareja sentimental.

La víctima fue identificada como Marcela Cano, de 40 años, mientras que el señalado asesino es un hombre de 26 años, con quien la mujer estaba conviviendo desde hace unos seis meses.

El hecho ha generado conmoción en esta comuna de Medellín.
Todavía no están claros los motivos del crimen. Foto: Getty Images

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se perpetró durante la madrugada de este jueves, 25 de diciembre. Al parecer, la pareja se encontraba celebrando tranquilamente la Nochebuena, cuando se desató una discusión.

Hasta el momento no están claros los motivos de la pelea, pero poco a poco las cosas fueron subiendo de tono. Los dos se habrían agredido, según el reporte de las autoridades, en medio de la intolerancia y el consumo de licor.

Medellín

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Medellín

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Nación

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Medellín

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

Medellín

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

Medellín

Construyen Metro de la 80 que llevará a todos los pasajeros hasta la carrera 65 a partir de esta fecha en Medellín

Medellín

Video conmueve por mostrar lo que hizo un perro en la tumba de estudiante que murió en accidente de bus en Antioquia

Nación

Hombre fue al trabajo de su esposa, le pidió dinero y después la mató: revelan el motivo del crimen

Mujeres

El 86 % de las mujeres en Colombia ha vivido alguna forma de violencia: el índice de Natura y Avon dimensiona la urgencia de atender esta problemática

Nación

Caso de María Camila Mora, subteniente asesinada en el Cantón Norte, podría tomar giro inesperado: “Por eso se entrevistó con este sujeto”

Tragedia en Antioquia: hallan muerta a una turista mexicana dentro del jacuzzi de un apartamento alquilado, en plena Navidad

Sin embargo, fue el sujeto quien, en un punto, tomó un arma blanca y agredió a Cano, causándole heridas que la llevaron a la muerte en cuestión de minutos.

“Ya será motivo de ampliación posterior frente a la situación, si había denuncias anteriores o hechos que se habían presentado de forma relevante o de afectación hacia la integridad de esta persona”, indicó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

La delincuencia suele aprovecharse de los encuentros anónimos.
El señalado asesino fue detenido por la Policía. Foto: Getty Images

Pese a que la mujer fue auxiliada rápidamente, no se pudo hacer nada para salvarle la vida y la tragedia se terminó consumando durante la celebración de Navidad.

Por su parte, el señalado agresor fue capturado por los uniformados de la Policía que atendieron el caso y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Los dos venían conviviendo hace seis meses aproximadamente. La señora es del municipio de Betulia, y el capturado, en este caso, el presunto agresor, es del municipio de Bello”, agregó el oficial.

Por el momento, el caso es materia de investigación y las autoridades intentan esclarecer qué fue lo que ocurrió con exactitud y cuáles fueron los motivos del crimen.

El hecho, en un primer momento, está siendo catalogado como un feminicidio, pero serán las pesquisas las que confirmen esta información.

Las autoridades le han hecho un llamado a la comunidad para que exista tolerancia en medio de las celebraciones de fin de año y evitar de esta manera que otras situaciones parecidas se puedan presentar.

Mas de Medellín

Mujer asesinada en Navidad por su pareja sentimental.

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Un bus se habría volcado tras salir de Medellín con ruta hacia Buga, en el centro del Valle. (Imagen de referencia)

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora.

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia)

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Recientemente se terminó la primera fase de la Nueva vía al mar, que en su mayoría corresponde al Túnel del Toyo.

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

El caso fue identificado inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia.

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

METRO DE MEDELLÍN

Construyen Metro de la 80 que llevará a todos los pasajeros hasta la carrera 65 a partir de esta fecha en Medellín

Imagen del video del perro sobre la tumba de una de las víctimas del siniestro.

Video conmueve por mostrar lo que hizo un perro en la tumba de estudiante que murió en accidente de bus en Antioquia

Este es el momento en el que algunas personas saquean los objetos personales de las víctimas.

Aparece video que muestra la forma en que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Islandés Borkelsson Hogni Kjartan, enviado a prisión por presunta agresión sexual a una menor.

Envían a una cárcel de Medellín a islandés señalado por explotación sexual de una menor de 16 años; revelan detalles del caso

Noticias Destacadas