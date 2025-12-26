Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Hay consternación en el barrio Nariño, en el municipio de Betulia, en Antioquia, por el asesinato de una mujer en medio de lo que fue una celebración de Navidad. Al parecer, detrás del crimen está su pareja sentimental.

La víctima fue identificada como Marcela Cano, de 40 años, mientras que el señalado asesino es un hombre de 26 años, con quien la mujer estaba conviviendo desde hace unos seis meses.

Todavía no están claros los motivos del crimen. Foto: Getty Images

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se perpetró durante la madrugada de este jueves, 25 de diciembre. Al parecer, la pareja se encontraba celebrando tranquilamente la Nochebuena, cuando se desató una discusión.

Hasta el momento no están claros los motivos de la pelea, pero poco a poco las cosas fueron subiendo de tono. Los dos se habrían agredido, según el reporte de las autoridades, en medio de la intolerancia y el consumo de licor.

Tragedia en Antioquia: hallan muerta a una turista mexicana dentro del jacuzzi de un apartamento alquilado, en plena Navidad

Sin embargo, fue el sujeto quien, en un punto, tomó un arma blanca y agredió a Cano, causándole heridas que la llevaron a la muerte en cuestión de minutos.

“Ya será motivo de ampliación posterior frente a la situación, si había denuncias anteriores o hechos que se habían presentado de forma relevante o de afectación hacia la integridad de esta persona”, indicó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

El señalado asesino fue detenido por la Policía. Foto: Getty Images

Pese a que la mujer fue auxiliada rápidamente, no se pudo hacer nada para salvarle la vida y la tragedia se terminó consumando durante la celebración de Navidad.

Por su parte, el señalado agresor fue capturado por los uniformados de la Policía que atendieron el caso y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

“Los dos venían conviviendo hace seis meses aproximadamente. La señora es del municipio de Betulia, y el capturado, en este caso, el presunto agresor, es del municipio de Bello”, agregó el oficial.

Por el momento, el caso es materia de investigación y las autoridades intentan esclarecer qué fue lo que ocurrió con exactitud y cuáles fueron los motivos del crimen.

El hecho, en un primer momento, está siendo catalogado como un feminicidio, pero serán las pesquisas las que confirmen esta información.

Las autoridades le han hecho un llamado a la comunidad para que exista tolerancia en medio de las celebraciones de fin de año y evitar de esta manera que otras situaciones parecidas se puedan presentar.