Tragedia en Antioquia: hallan muerta a turista mexicana dentro del jacuzzi de un apartamento alquilado, en plena Navidad

La mujer habría llegado al país junto a su pareja con la intención de celebrar su aniversario, además de las festividades.

Redacción Nación
26 de diciembre de 2025, 2:03 a. m.
Un hecho mantiene consternada a la población de Antioquia por la extraña muerte de una turista mexicana de 26 años que habría sido encontrada sin vida durante la celebración de Navidad en un apartamento, al parecer, alquilado a través de Airbnb. La joven, originaria de México, se encontraba de visita en Colombia cuando ocurrió el suceso.

La mujer había llegado al país junto a su pareja, de 36 años, con quien vivía en Cancún, Quintana Roo. Ambos viajaron con la intención de celebrar su aniversario y decidieron pasar las festividades en el municipio de El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, donde la estadía terminó en tragedia.

La Policía de Antioquia confirmó a SEMANA que la mujer habría sido hallada inconsciente dentro del jacuzzi del inmueble por unidades del Cuerpo de Bomberos. Según el testimonio entregado por su pareja a las autoridades, él la dejó en el jacuzzi y, al regresar, la encontró en aparente estado de ahogamiento, por lo que intentó brindarle primeros auxilios. Al no lograr reanimarla, se comunicó de inmediato con las autoridades, quienes acudieron al lugar, donde aparentemente estaba la turista tendida en el suelo, confirmándose su fallecimiento.

A pesar de las maniobras de auxilio realizadas por los bomberos, la joven de 26 años no habría mostrado señales de vida. De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de que la muerte se habría producido por un aparente paro cardiorrespiratorio.

Por su parte, la noche de Navidad se vio empañada en Bogotá, al presentarse 8 crímenes por hechos de intolerancia. Además, 23 personas resultaron quemadas con pólvora, entre ellas 10 niños y 13 adultos.

En cuanto a muertes por inmersión, se registraron 11 casos durante la época decembrina, cifra que es igual a la reportada en el comparativo 2024–2025.

Los delitos sexuales durante la temporada de diciembre tuvo una reducción importante, pues hasta la fecha se presentaron 403 casos, mientras que a la misma fecha del 2024, iban 570 hechos, lo que representa una reducción del 29%.

“Esta es una cifra histórica e importante que se logra gracias al accionar de la Policía Nacional en todo el territorio nacional, en los cuarenta y dos departamentos, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, detalló la Policía Nacional.

