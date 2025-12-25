Barranquilla

Otro doble homicidio en el sur de Barranquilla: así fue el ataque a bala en plena Nochebuena

Las víctimas se encontraban departiendo con otras personas cuando los asesinaron a disparos.

Gabriel Salazar López

25 de diciembre de 2025, 3:13 p. m.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Los hechos de violencia no cesan en Barranquilla y los municipios del área metropolitana. Durante la Nochebuena, dos hombres fueron asesinados por sicarios en el barrio La Sierrita, en el sur de la ciudad.

Las víctimas recibieron varios impactos de bala que le causaron la muerte de manera inmediata. De acuerdo con las investigaciones preliminares, estos dos hombres estaban departiendo con otras personas, cuando de repente aparecieron criminales en motocicleta que les dispararon en varias oportunidades.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades judiciales como Ricardo Junior Castro Martínez y Walter Ripoll Figueroa, quienes quedaron sin vida en el sitio por la gravedad de las lesiones que sufrieron.

Tras el hecho, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación fueron los que realizaron la inspección de los dos cuerpos sin vida y luego los trasladaron hasta las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva necropsia.

Terror en Barranquilla: sicarios asesinaron a dos cobradiarios en plena vía pública; este sería el motivo
Operativos de la Policía de Barranquilla.
Policía de Barranquilla intensifica operativos tras dos casos de doble homicidio. Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA consultó con fuentes judiciales que llevan el caso y precisaron que se encuentran realizando las verificaciones de informaciones que recibieron, pues aseguran que todo apunta a una venganza por un homicidio ocurrido hace dos años.

“Los hechos serían una venganza en contra de Ricardo Junior Castro, quien posiblemente habría participado en el homicidio del hermano de alias Sombra integrante de Los Pepes aproximadamente hace dos años”, expresaron.

Y es que con este doble crimen, ya son dos los que se registran en menos de 48 horas en Barranquilla. En el barrio El Bosque fueron asesinados dos sujetos identificados como Javier Enrique Soto Rodríguez, de 35 años, y Kenny De la Hoz Jung, de 48 años, quienes llegaron a la zona para exigir el pago de una deuda, ya que se desempeñaban como cobradiarios.

Quedó en video: una familia intentó subir una nevera por la puerta trasera de un bus urbano en Barranquilla
Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.
Las autoridades invetsigan el caso. Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

En ese momento, aparecieron dos sujetos en una motocicleta, fue el parrillero quien desenfundó un arma de fuego y les disparó en varias oportunidades hasta causarles la muerte.

Por su parte, la Policía Metropolitana ya tiene una primera hipótesis sobre el motivo por el que ocurrió este atentado: al parecer, todo obedecería a extorsiones, una de las principales problemáticas que hay en la capital del Atlántico.

