Quedó en video: una familia intentó subir una nevera por la puerta trasera de un bus urbano en Barranquilla

La grabación muestra los esfuerzos para acomodar el electrodoméstico.

Danna Valeria Figueroa Rueda

24 de diciembre de 2025, 11:32 p. m.
El video ha generado reacciones y se ha vuelto viral. Foto: Redes sociales:ojokilla/Montaje:Semana

Una escena poco habitual en el transporte público de Barranquilla quedó registrada en video y se difundió rápidamente en redes sociales: varios miembros de una familia intentaron subir una nevera por la puerta trasera de un bus.

La grabación, publicada en Instagram por la cuenta @ojokilla, muestra los esfuerzos para acomodar el electrodoméstico y las reacciones de quienes observaban desde otros vehículos.

El video, que circula en redes hace una semana, fue tomado desde otro carro y registra cómo la nevera queda trabada al intentar pasar por el acceso trasero. En un momento se alcanza a escuchar a uno de los ocupantes del vehículo desde el que se hace la toma decir mientras se ríen por lo ocurrido: “Lo que va pa’ dentro, va pa’ dentro”.

El material no permite confirmar por qué el grupo de personas decidió intentar subir el electrodoméstico por la puerta del bus, ni señalan si contaban con la autorización del conductor o de la empresa operadora.

La difusión del video generó una mezcla de respuestas en las redes sociales. Algunos usuarios llamaron la atención sobre la improbabilidad de la maniobra y criticaron la idea de usar un bus urbano para transportar un objeto de gran volumen.

Entre los comentarios publicados junto al clip se leen frases como: “Esa nevera no cabe ahí” y “Amigos no sean tan tacaños, el bus es para cargar personas no es para mudanzas”.

Este tipo de videos suele viralizarse rápidamente en redes sociales, y muchos de ellos son de Barranquilla. Por eso, meses antes, un creador de contenido colombiano, Juan Carlos Mendiola, compartió un video en el que relataba su experiencia recorriendo Barranquilla, conociendo a su gente y compartiendo sus impresiones.

En la grabación, Mendiola mostraba su interacción con los habitantes, los monumentos y los espacios más representativos de la ciudad, con el objetivo de mostrar un panorama distinto al que, según él, algunas personas tenían sobre la capital del Atlántico.

Entre los sitios destacados mencionó el Gran Malecón del Río, el Museo del Caribe, el Museo del Carnaval y monumentos como la Ventana al Mundo, así como esculturas de figuras reconocidas internacionalmente como Shakira y Sofía Vergara.

A lo largo del video, el influencer también resaltó la gastronomía local, no solo dentro de las altas cocinas; mostró un lenguaje de inclusión y habló de la salchipapa y la arepa de huevo. Mendiola promovió el arte callejero de la ciudad a través de sus murales.

