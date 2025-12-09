Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

Un asesinato ocurrido en la tarde del viernes 5 de diciembre en el suroccidente de Barranquilla estremeció a los habitantes del barrio La Manga.

Un hombre armado ingresó a un restaurante de comidas rápidas, simuló ser un cliente más y, sin advertencia, ejecutó al propietario del negocio frente a varios testigos. El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad.

El establecimiento, conocido como El Bendecido y ubicado en la diagonal 77 con carrera 21B, atendía normalmente cuando el agresor entró al local, revisó el menú y se mezcló entre quienes esperaban sus pedidos.

La grabación, de poco más de treinta segundos, muestra al dueño del restaurante atendiendo a una mujer, una niña y un joven que esperaba en el mostrador.

De un momento a otro, el hombre saca un arma de fuego que llevaba en la pretina del pantalón y dispara a corta distancia contra el administrador del local, identificado como Miguel Tordecilla Díaz.

Tras el primer disparo, el atacante se gira y acciona el arma en repetidas ocasiones contra el joven que estaba a su lado. Luego huye del sitio a pie.

El propietario murió en el lugar debido a la gravedad del impacto, mientras que el joven herido, de 22 años, fue llevado de urgencia a un centro médico, donde permanece en estado crítico.

La Policía Metropolitana de Barranquilla asumió la investigación y analiza las imágenes de seguridad junto con testimonios de quienes presenciaron el crimen. Hasta ahora no hay información oficial sobre los móviles del ataque ni sobre la identidad del sicario.

Otros casos

Sigue la conmoción en el barrio Primero de Mayo del municipio de Soledad, en el Atlántico, por el asesinato de una niña de tan solo 8 años de edad a manos de su papá, identificado como Albeiro Rafael Fontalvo Hernández.

Al parecer, el hombre de 32 años cometió el crimen porque la mamá de la pequeña no quería continuar la relación entre los dos. Por eso, se había llevado a la menor de edad y la asesinó en la tarde de este sábado, 6 de diciembre.

Después de esto, el sujeto se autolesionó para quitarse la vida, pero en un principio quedó vivo. Los uniformados de la Policía que atendieron el caso lo trasladaron hasta el hospital Simón Bolívar.