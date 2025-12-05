Barranquilla
Encuentran muerto al niño de 9 años que había desaparecido en Candelaria, Atlántico: esto se sabe
Las autoridades investigan el caso ocurrido en el corregimiento de Leña.
En la mañana de este viernes, 5 de diciembre, fue encontrado el cuerpo sin vida del niño de 9 años de edad que había desaparecido y por el cual se responsabilizaba a un hombre que, al parecer, se movilizaba en una motocicleta en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, en Atlántico.
Lo que se ha conocido hasta el momento es que el cuerpo sin vida del pequeño estaba en un jagüey hasta donde llegaron familiares y autoridades para inspeccionar; de allí lo trasladaron hasta las instalaciones de Medicina Legal para la necropsia.
Tras la desaparición del menor de edad, la Policía del Atlántico desplegó un operativo con el fin de dar con el paradero del menor. Asimismo, emitió un comunicado de prensa en el que entregó detalles del caso.
“Los padres del menor Isaías de Jesús Castro Aguilar de 9 años de edad informan que el menor se encontraba jugando a eso de las 05:00 P.M. en el parque principal con otros menores de edad y al regresar a su vivienda a las 06:00 P.M. aproximadamente se dan cuenta de que el menor no había regresado de jugar”, explicaron.
Posteriormente, un amigo del niño desaparecido aseguró que a este se lo había llevado un hombre en una motocicleta con rumbo desconocido.
“Son informados por otro niño que se encontraba jugando con él que supuestamente se había ido con una persona en una motocicleta, desconociendo la identidad de esta presunta persona”, agregó la institución.
Desde la Policía del Atlántico pidieron a la ciudadanía denunciar si tienen conocimiento de detalles que permitan esclarecer lo sucedido.
“El comando de departamento de Policía Atlántico reitera la importancia de la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Isaías de Jesús Castro Aguilar. Cualquier información que pueda conducir a la localización del menor es de vital importancia y puede ser suministrada al número 3212172427″, finalizó.