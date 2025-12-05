En la mañana de este viernes, 5 de diciembre, fue encontrado el cuerpo sin vida del niño de 9 años de edad que había desaparecido y por el cual se responsabilizaba a un hombre que, al parecer, se movilizaba en una motocicleta en el corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, en Atlántico.

Lo que se ha conocido hasta el momento es que el cuerpo sin vida del pequeño estaba en un jagüey hasta donde llegaron familiares y autoridades para inspeccionar; de allí lo trasladaron hasta las instalaciones de Medicina Legal para la necropsia.

Tras la desaparición del menor de edad, la Policía del Atlántico desplegó un operativo con el fin de dar con el paradero del menor. Asimismo, emitió un comunicado de prensa en el que entregó detalles del caso.

“Los padres del menor Isaías de Jesús Castro Aguilar de 9 años de edad informan que el menor se encontraba jugando a eso de las 05:00 P.M. en el parque principal con otros menores de edad y al regresar a su vivienda a las 06:00 P.M. aproximadamente se dan cuenta de que el menor no había regresado de jugar”, explicaron.

Operativos de la Policía. | Foto: Alcaldía de Popayán

Posteriormente, un amigo del niño desaparecido aseguró que a este se lo había llevado un hombre en una motocicleta con rumbo desconocido.

“Son informados por otro niño que se encontraba jugando con él que supuestamente se había ido con una persona en una motocicleta, desconociendo la identidad de esta presunta persona”, agregó la institución.

Policía del Atlántico buscaba al menor, que desapareció en Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Desde la Policía del Atlántico pidieron a la ciudadanía denunciar si tienen conocimiento de detalles que permitan esclarecer lo sucedido.