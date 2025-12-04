Cae sanguinario integrante de peligrosa banda en Barranquilla: lo acusan de ser responsable de 70 homicidios

A pesar de que hay diálogos entre el gobierno Petro con la banda de Los Pepes que delinquen en Barranquilla y el Atlántico, la Policía Nacional no ha cesado con las investigaciones contra esta estructura ilegal que sigue generando terror entre la ciudadanía. Este jueves, 4 de diciembre, la Policía Metropolitana dio a conocer que lograron la captura de Maicol Andrés Gómez, alias Caín, quien sería cabecilla de la banda antes mencionada.

Además, lo acusan de ser uno de los delincuentes más buscados por las autoridades judiciales en esa zona del Caribe colombiano por el delito de homicidio, entre otros.

“La operación, resultado de un amplio despliegue de inteligencia policial e investigación criminal, permitió ubicar y detener a este individuo, quien ejercía injerencia delictiva en los municipios de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa (Atlántico)”, explicaron desde la institución policial por medio de un comunicado de prensa.

Operativos de la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Según las investigaciones judiciales, alias Caín habría liderado actividades criminales relacionadas con homicidios, tráfico de estupefacientes y extorsiones contra comerciantes en varias zonas del departamento del Atlántico.

“Este sujeto es investigado por su presunta participación en más de 70 homicidios registrados desde 2023, producto de disputas entre organizaciones criminales que afectan gravemente la seguridad en esta región del país”, detalló la Policía.

Asimismo, lo relacionan con el atentado que ocasionó la muerte del patrullero Edwar Rafael Roca Barceló, ocurrido en noviembre de 2022. El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

De igual manera, se conoció que tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, emitidas por el Juzgado Penal Municipal Ambulante con función de garantías de Barranquilla, Atlántico.