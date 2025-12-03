En Barranquilla hay consternación por el asesinato de Jean Claude Bossard en medio de un atraco en el norte de Bogotá durante este martes, 2 de diciembre, por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

De Claude Bossard, se conoció que era graduado del colegio Alemán en la capital del Atlántico y fue coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el año 2018.

Según lo que se ha conocido, el joven fue abordado por dos hombres en una motocicleta, cuando el parrillero armado le exigió el celular y una cadena. La víctima se opuso y fue cuando terminó baleado.

Los antisociales huyeron con rumbo desconocido, pero una patrulla de la Policía Nacional reaccionó y logró abatir a uno de los presuntos responsables del hurto, mientras que el conductor de la motocicleta es un menor de edad que resultó herido y fue aprehendido por las autoridades judiciales.

La víctima fatal fue Jean Claude Bossard, oriundo de Barranquilla, quien además era creador de contenido (más de 2.300 seguidores en Instagram) y trabajó en logística de eventos deportivos.

Por medio de la red social X, el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, le dedicó unas sentidas palabras a la nueva víctima mortal de la inseguridad en la ciudad de Bogotá, pese a los operativos que vienen adelantando desde la Policía Metropolitana.

“Qué triste noticia, amigo. Hoy el dolor toca nuestra puerta con esta partida inesperada e injusta. Descansa en paz, Jean Claude. Abrazo fuerte para tu papá, tu mamá y toda tu familia. Nos harás mucha falta”, dijo el exmandatario.

En la publicación, también se logran ver varias fotografías de ambos compartiendo con varias personas un deporte extremo.

"Qué triste noticia, amigo. Hoy el dolor toca nuestra puerta con esta partida inesperada e injusta. Descansa en paz, Jean Claude. Abrazo fuerte para tu papá, tu mamá y toda tu familia. Nos harás mucha falta."



— Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) December 3, 2025

Por su parte, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, lamentó el crimen y sostuvo que las autoridades siguen trabajando para la tranquilidad de la ciudadanía.

“Lamento profundamente el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19. En los hechos, uno de los ladrones fue abatido y el otro capturado. Casos como este no pueden seguir ocurriendo en Bogotá. Le he pedido a @SeguridadBOG y a la @PoliciaBogota que avancemos más en la prevención del delito, pues no podemos seguir reaccionando", detalló.