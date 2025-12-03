La historia de la reconocida chef de origen árabe que murió al caer de un edificio en Barranquilla

“Me reinventaré hasta que la vida deje de darme tregua”, dice uno de los mensajes destacados que Lisette Malkun Zarur dejó en sus redes sociales.

Era chef, una de las mejores, reconocidas en los estratos más altos y en la clase media barranquillera, donde su muerte ha causado profundo dolor.

La mujer de 55 años era todo un ícono en la cocina árabe en la capital del Atlántico y sus alrededores, pues reconocidas modelos, artistas y hasta el mismo Pibe Valderrama habían disfrutado de sus creaciones culinarias.

Irradiaba alegría, por eso, la noticia de su fallecimiento estremeció a sus seres queridos.

“Hermanita querida, lamento profundamente la forma en que te despediste. Todavía siento que no he terminado de asimilar lo que pasó, pero desde lo más profundo de mi corazón estoy buscando la fortaleza necesaria para mantenerme en pie, para no perderme, para honrarte como mereces”, escribió en redes sociales su hermano Orlando Malkun.

“Gracias por enseñarme lo que es el amor de un hermano. Gracias por creer en mí justo en los momentos en los que más lo necesitaba. Gracias por ser luz cuando yo estaba lleno de oscuridad.Gracias por acompañarme siempre, aun cuando yo no siempre estuve a tu altura”, agrega el mensaje.

Las versiones que indagan sobre su muerte, según el medio regional, cuentan que Malkun Zarur cayó desde el octavo piso de un edificio en el barrio Alto Prado de Barranquilla, el lunes primero de diciembre.

“Cómo olvidar cada plato que me enviabas para que lo probara, tu admiración por mi trabajo, tu orgullo cuando me veías cumplir mis sueños y transformar lo imposible en realidad. Te prometo que seguiré luchando, que seguiré avanzando hasta llegar a donde mi destino me lleve. No solo por mí, sino también por ti… por tu luz, por tu legado, por todo lo que dejaste sembrado en mí“, finalizó.

La dolorosa pérdida también fue lamentada por el Saint Mary School, un establecimiento educativo de esa ciudad.

“Lamentamos profundamente la partida de Lisette Malkun. Su fallecimiento, tan inesperado y trágico, nos tiene con el corazón apretado y lleno de tristeza. A sus amigas del colegio, les enviamos toda nuestra fuerza y un abrazo enorme. Sabemos lo mucho que la querían, lo especial que era para cada una de ustedes y el vacío que deja su ausencia”, indicaron.

Allegados a la mujer, según El Heraldo, indicaron que la chef pasaba por una crisis mental, por lo que recordaron la importancia de solicitar ayuda a expertos.