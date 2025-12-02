Hay consternación en Barranquilla y el Atlántico luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de la reconocida chef, Lisette Malkun Zarur, de 55 años de edad, luego de caer del octavo piso de un edificio situado en la carrera 57 con calle 81, barrio Alto Prado, en el norte de la ciudad.

El hecho se registró sobre las 8:00 de la mañana del lunes, 1 de diciembre. Al sitio llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes acordonaron el sitio hasta que el equipo de criminalística realizó el levantamiento del cadáver.

Lo que se ha conocido es que, al parecer, la mujer sufría de depresión y en medio de una de sus crisis decidió lanzarse al vacío, lo que generó pánico en este exclusivo sector de Barranquilla.

Orlando Malkun, hermano de la mujer y reconocido chef de Barranquilla, le escribió unas sentidas palabras por medio de la red social Instagram.

“Lamento profundamente la forma en que te despediste. Todavía siento que no he terminado de asimilar lo que pasó, pero desde lo más profundo de mi corazón estoy buscando la fortaleza necesaria para mantenerme en pie, para no perderme, para honrarte como mereces”, se lee en la publicación.

Asimismo, le escribió unas palabras de agradecimiento: “Gracias por enseñarme lo que es el amor de un hermano. Gracias por creer en mí, justo en los momentos en los que más lo necesitaba. Gracias por ser luz cuando yo estaba lleno de oscuridad. Gracias por acompañarme siempre, aun cuando yo no siempre estuve a tu altura”.

El amante de la cocina dijo que nunca olvidaría los consejos que le entregó su hermana en medio de cualquier situación de la vida.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.

“Tu partida deja un vacío inmenso en mi corazón. Pero también me dejas tantas enseñanzas… siempre me recordabas que en esta vida todo tiene un lado positivo, que no somos perfectos y que eso también está bien. Contigo aprendí a sentirme amado, a sentirme visto, a sentirme capaz”, agregó.