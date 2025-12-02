Confirman cortes de luz en Barranquilla y Soledad; estos son los barrios afectados del 3 al 6 de diciembre

Barranquilla y su área metropolitana tendrán cortes programados de energía entre el miércoles 3 y el sábado 6 de diciembre. El proveedor Air‑e anunció que realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en redes eléctricas en diversos sectores de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Galapa y otros municipios del Atlántico.

Las labores incluirán instalación de reguladores, cambio de apoyos y otras intervenciones técnicas, y en algunos puntos la interrupción del servicio podría extenderse hasta por nueve horas. Para atender dudas o inconvenientes, la empresa recomendó comunicarse a la línea 115 o utilizar sus canales de atención presencial o virtual.

El cronograma detallado señala los sectores y horarios exactos del corte. Por ejemplo, el 3 de diciembre en Barranquilla se verá afectado el sector alrededor de la carrera 41 con calle 51, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. En Puerto Colombia, algunos cortes serán de corta duración, mientras en zonas rurales de Galapa y otros municipios se prevén cortes más prolongados.

Desde la autoridad reguladora del servicio público se recordó que la empresa habría asegurado la compra del 81 % de su energía para 2026, lo que —según ellos— garantiza la continuidad del servicio a 1,3 millones de usuarios en la región, aunque los cortes programados obedecen a mantenimiento preventivo.

En caso de que lo desees, puedo ayudarte a armar un cuadro-resumen con todos los sectores, fechas y horarios afectados para que puedas insertarlo directamente en tu medio.

Riesgos en el sector

Uno de los aspectos que más preocupa a las personas en la actualidad es el aumento en el consumo de energía en el hogar, ya que esto representa un impacto evidente en el bolsillo. Aunque este gasto se mantiene durante todo el año, en diciembre suele incrementarse aún más con la llegada de la Navidad, principalmente debido a las decoraciones que incluyen luces y accesorios eléctricos conectados de forma permanente.