Imponente: así es el árbol de Navidad más grande de Colombia en 2025

Con la caída del sol del pasado 26 de noviembre, Barranquilla encendió el árbol de Navidad que este año se presentó como el más alto del país: una estructura de 66 metros instalada junto al monumento La Ventana al Mundo. El acto marcó el inicio oficial de la temporada navideña en la ciudad y congregó a centenares de familias en la rotonda de la avenida Circunvalar.

La pieza es, a la vez, un espectáculo de luces y una pantalla: su diseño incorpora 468.000 luces LED distribuidas en 78.000 módulos programables, que permiten proyectar animaciones, figuras y mensajes en tiempo real. Los organizadores anunciaron que las secuencias temáticas cambiarán diariamente hasta los primeros días de enero del próximo año.

La estructura fue donada y montada por el Grupo Tecnoglass. El montaje, que comenzó a finales de octubre, requirió el trabajo coordinado de alrededor 120 colaboradores que ensamblaron pieza por pieza el cono multicolor que hoy domina el paisaje nocturno del norte de la ciudad. La compañía también resaltó el componente técnico y la intención de convertir el punto en un atractivo para visitantes y residentes.

El encendido oficial fue acompañado por un espectáculo artístico con danza y música en vivo, culminado en fuegos artificiales sobre la zona industrial cercana. Durante la ceremonia se proyectaron escenas y animaciones que ilustran el potencial de la pantalla LED del árbol; las imágenes se pudieron ver desde varios puntos alrededor de la rotonda, donde se ubicó el público.

Más allá del tamaño, el árbol aparece como el emblema de una ruta navideña que conecta la Ventana al Mundo con el Gran Malecón del Río: un circuito de más de seis kilómetros decorado con figuras, túneles y murales luminosos que se ha convertido en un plan recurrente para las familias barranquilleras durante diciembre. El árbol funciona como el punto de arranque de ese recorrido.

Durante el evento, representantes de la Fundación Tecnoglass y directivos de la empresa hablaron sobre la tradición que han impulsado en años anteriores.

Karen Abudinen, directora de la fundación, dijo que la intención es ofrecer un espacio familia que genere sonrisas entre los niños y habitantes de la ciudad. Christian Daes, cabeza de la compañía, aseguró que el árbol se ha vuelto una tradición y destacó la expectativa de visitantes en diciembre.