Vacantes en Bogotá, Medellín y Barranquilla: revise las ofertas activas esta semana

El mercado laboral en las principales ciudades del país continúa mostrando movimiento, especialmente en sectores como servicios, comercio, salud, logística y tecnología. Durante esta semana, diversas empresas han publicado nuevas vacantes dirigidas a bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales con distintos niveles de experiencia.

En Bogotá, la demanda se concentra en cargos operativos, administrativos, comerciales y de soporte, impulsada por el dinamismo del comercio y los servicios empresariales. Medellín mantiene una oferta variada en áreas relacionadas con atención al cliente, manufactura, análisis de datos y gestión de talento humano. En Barranquilla, por su parte, se destacan las oportunidades en logística, ventas, transporte y actividades del sector salud, dada la expansión de servicios en la región Caribe.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito. A continuación, encontrará una muestra de las vacantes destacadas para esta semana.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Coordinador de operaciones – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como coordinador de logística, será responsable de optimizar los procesos para garantizar que cada entrega cumpla con los altos estándares de servicio.

Responsabilidades:

Planificar y supervisar las rutas de entrega.

Optimizar los procesos logísticos para asegurar la calidad y rapidez en las entregas.

Coordinar al equipo de reparto para cumplir con los estándares de servicio.

Monitorear la entrega puntual de mercancías a los clientes.

Gestionar la resolución de incidencias durante el proceso de despachos.

Requerimientos:

Educación profesional en logística administración o afines.

Experiencia previa en coordinación de despachos o logística.

Conocimientos en optimización de rutas y procesos.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Customer success – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: 6.000.000 a 6.500.000

La misión del cargo es liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Administrativo de logística y activos – Barranquilla

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: 2.400.000

Como administrador de logística, su papel será esencial para garantizar la correcta entrada y salida de suministros, así como el seguimiento riguroso de los despachos.

Responsabilidades:

Supervisar el registro de entradas y salidas de suministros.

Gestionar y realizar informes de inventarios.

Coordinar el abastecimiento de materiales necesarios.

Hacer seguimiento a los despachos para asegurar la entrega puntual.

Optimizar los indicadores de gestión relacionados con logística.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Experiencia comprobada en logística y gestión de activos.

Conocimiento avanzado en realización de informes de inventarios.

Capacidad para gestionar y optimizar indicadores de gestión.

Habilidad para coordinar despachos y seguimientos.

Promotor comercial – Barranquilla

Empresa: Scotiabank Colpatria

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en ventas, sector financiero y está interesado en una oportunidad de crecimiento profesional, esta es su oportunidad para ser el próximo promotor.

Responsabilidades:

Ofrecer el portafolio financiero a potenciales clientes.

Realizar venta en frío de productos financieros.

Mantener una relación continua con los clientes.

Participar activamente en las estrategias comerciales del equipo.

Requerimientos:

Ser Bachiller técnico o tecnólogo en áreas administrativas, financieras o de mercadeo.

Experiencia mínima de 6 meses en venta en frío presencial.

Habilidades comerciales destacadas.

Salario: Base + Comisiones.