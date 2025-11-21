Suscribirse

La mesa técnica en Barranquilla para la violencia contra la mujer: la aprobaron desde el Concejo

La concejala Heidy Barrera fue coautora del Proyecto de Acuerdo presentado por la Personería Distrital.

Redacción Confidenciales
21 de noviembre de 2025, 5:32 p. m.
Buscan poder enfrentar los hechos de violencia contra la mujer en Barranquilla.
El trabajo para prevenir los hechos de violencia en contra la mujer en Barranquilla no se detienen. Este jueves, 20 de noviembre, se conoció que el Concejo aprobó en segundo debate, durante sesión plenaria, el primer Proyecto de Acuerdo que establece una Mesa Técnica Distrital de Prevención, Atención y Protección a Mujeres Víctimas de Violencias Basadas en Género.

La iniciativa fue presentada en coautoría entre la concejal Heidy Barrera y el personero de la ciudad, Miguel Álzate, quien, además, garantizará el presupuesto necesario para la conformación y funcionamiento de la Mesa.

Contexto: Polémica en Barranquilla: concejal Gutiérrez denuncia que gobierno Petro no ha cumplido con el desmonte del viejo puente Pumarejo

El proyecto consolida por primera vez un mecanismo formal y permanente de articulación entre las entidades encargadas de la justicia, la salud, la protección y la atención social.

Ahora, podrán revisar casos, evaluar decisiones, hacer seguimiento continuo y evitar la fragmentación institucional.

