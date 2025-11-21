La mesa técnica en Barranquilla para la violencia contra la mujer: la aprobaron desde el Concejo

El trabajo para prevenir los hechos de violencia en contra la mujer en Barranquilla no se detienen. Este jueves, 20 de noviembre, se conoció que el Concejo aprobó en segundo debate, durante sesión plenaria, el primer Proyecto de Acuerdo que establece una Mesa Técnica Distrital de Prevención, Atención y Protección a Mujeres Víctimas de Violencias Basadas en Género.

La iniciativa fue presentada en coautoría entre la concejal Heidy Barrera y el personero de la ciudad, Miguel Álzate, quien, además, garantizará el presupuesto necesario para la conformación y funcionamiento de la Mesa.

La concejal Heidy Barrera calificó como una iniciativa histórica la aprobación en segundo debate de la creación de la Mesa Técnica Distrital de Prevención, Atención y Protección a Mujeres Víctimas de Violencias Basadas en Género.

El proyecto consolida por primera vez un mecanismo formal y permanente de articulación entre las entidades encargadas de la justicia, la salud, la protección y la atención social.