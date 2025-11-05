Suscribirse

Tecnología

No se confíe y desconecte este electrodoméstico después de usarlo para que su factura de energía no incremente

Desenchufar algunos aparatos cuando no están en uso es un paso clave no solo para ahorrar energía, sino también para prevenir posibles incendios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
5 de noviembre de 2025, 5:39 p. m.
Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen.
Desconectar los electrodomésticos es una práctica que muy pocos tienen. | Foto: Getty Images

Hoy en día, los electrodomésticos son parte fundamental de la vida diaria, ya que facilitan gran parte de las tareas del hogar: limpieza, cocina, entretenimiento y más. Por eso, tenerlos se ha convertido en una necesidad más que en una moda.

Existen diversos tipos de electrodomésticos; algunos de los más comunes en las casas son la nevera, la lavadora, el televisor, el microondas, la freidora de aire y la aspiradora, entre otros, que resultan indispensables en la rutina cotidiana.

Sin embargo, una preocupación frecuente relacionada con su uso tiene que ver con el consumo de energía. Muchos de estos aparatos permanecen conectados a la toma de corriente incluso cuando no se están utilizando, lo que genera un gasto de electricidad “fantasma”. Además, ciertos dispositivos, por su capacidad y forma de funcionamiento, pueden representar un mayor consumo energético.

Adoptar estas prácticas prolonga la vida útil de los electrodomésticos.
Adoptar estas prácticas prolonga la vida útil de los electrodomésticos. | Foto: Getty Images

A esto se suma el hecho de que, si no se utilizan correctamente, algunos aparatos eléctricos pueden desencadenar accidentes, que van desde el sobrecalentamiento del equipo hasta un incendio que ponga en riesgo a los integrantes de la familia.

Por ello, es importante identificar qué aparatos es mejor desconectar después de usarlos, tanto para ahorrar energía como para garantizar un uso más seguro.

Contexto: La guía definitiva para limpiar y desinfectar su nevera y prevenir la presencia de bacterias peligrosas

De acuerdo con el blog Better Homes and Gardens, los electrodomésticos de cocina como las tostadoras, las freidoras de aire y las ollas de cocción lenta deberían desconectarse después de cada uso, especialmente si no se limpian correctamente.

“Desconectar estos aparatos no solo previene un posible incendio, sino que también ayuda a ahorrar energía. Aunque estén apagados, siguen consumiendo una pequeña cantidad de electricidad al estar enchufados”, explica la publicación.

A esta recomendación se suman los secadores de cabello y las herramientas de calor como planchas y rizadores. Debido a que usualmente se usan en el baño, dejarlos conectados podría ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.

Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios.
Los cables en mal estado pueden provocar graves incendios. | Foto: Getty Images

“Como la electricidad fluye a través del aparato cuando está enchufado (incluso si no está encendido), también existe el riesgo de que se produzca un incendio. Esto se aplica a todas las herramientas de calor para el cabello, incluidas las planchas, rizadores y tenacillas”, detallan.

Estas medidas no solo ayudan a reducir el valor de la factura de energía, sino que también disminuyen riesgos asociados con incendios, sobrecalentamientos y otros accidentes.

Ningún electrodoméstico está exento de presentar fallas, por lo que desenchufarlos cuando no estén en uso es una práctica sencilla pero determinante para la seguridad del hogar.

Contexto: La forma más sencilla y práctica de mantener los electrodomésticos ocultos en la cocina sin afectar su funcionamiento

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal vive duro momento: salió ante cámara a comunicar algo bastante triste

2. Nieve, viento helado y temperaturas bajas: decenas de estados y millones de personas vivirán clima decembrino este fin de semana

3. TD Bank anuncia cierre de sucursales en el noreste de Estados Unidos: un cambio que inquieta a comunidades locales

4. La Fiscalía reveló la conclusión sobre las causas del ataque a Jaime Esteban Moreno: “Insignificante”

5. Juicio a Nicolás Petro: información extraída del celular de Day Vásquez fue avalada como prueba, pese al reclamo del exdiputado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

electrodomésticosConsumo de energíaFactura de energía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.