Suscribirse

Nación

La Fiscalía advierte que Nicolás Petro es un “peligro para la sociedad” y pidió enviarlo a una cárcel

La delegada del ente investigador advirtió que el exdiputado puede obstruir a la administración de justicia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 11:44 p. m.
La Fiscalía General solicitó este martes medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos.
La Fiscalía General solicitó este martes medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos. | Foto: Rama Judicial

La fiscal Lucy Laborde le pidió al juez 14 de control de garantías de Barranquilla que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, debe cumplir su medida de aseguramiento en una cárcel de Barranquilla.

El ente acusador argumentó la necesidad de una medida de aseguramiento en contra del hijo del presidente e insistió en que representa un peligro para la sociedad y puede obstruir el proceso, de ahí la importancia de mantenerlo privado de la libertad, mientras avanza el proceso en su contra.

En su intervención, la fiscal del caso aseveró que debido a la gravedad de los delitos imputados y la influencia que tiene Petro Burgos, la medida de aseguramiento en centro carcelario cumple con los requisitos. Hecho por el cual pidió descartar una detención domiciliaria o una libertad condicional.

En este sentido, consideró que la medida solicitada es “proporcional” frente a la protección de los derechos constitucionales que se buscan proteger. “Si bien es cierto que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos tiene derecho a la libertad, como lo tiene la sociedad en general, también es cierto que ese derecho no es absoluto pues en este caso se busca mantener el imperativo deseo de conservar las condiciones para garantizar la efectividad del proceso penal adoptando medidas de restricción rápidas y urgentes”.

Fiscalía General pide medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos.
Fiscalía General pide medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos. | Foto: Revista Semana

Igualmente, advirtió que el caso tiene relación con afectaciones a recursos públicos y una vulneración a una población de especial protección, como lo son los adultos mayores. Para la fiscal, hasta el momento, no se tiene constancia de que Nicolás Petro Burgos esté realizando acciones que promuevan su economía.

“El sistema arroja que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos no se encuentra vinculado a ninguna relación laboral. Entonces esta es una preocupación más para poder inferir si es que se me permite es que el señor no tendría una relación laboral que permita sustentar unos ingresos de forma lícita”.

Contexto: “Si vuelve a interrumpir, tomaré medidas disciplinarias”: la fuerte advertencia del juez al abogado de Nicolás Petro Burgos

La Fiscalía presentó durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento todos los elementos de prueba que advierten cómo Nicolás Petro puede incidir en los testigos, incluso utilizar su influencia como hijo del primer mandatario, para revelar información que está sometida a reserva y poner en evidencia a quienes van a declarar en el proceso.

La fiscal del caso presentó audios, conversaciones y documentos que advierten la participación de Nicolás Petro en los hechos materia de investigación: actos de corrupción con contratos que salieron de la gobernación del Atlántico y se tramitaron a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

Para la Fiscalía es claro que el hijo del presidente de la república se interesó indebidamente en los contratos que salieron de la gobernación del Atlántico y que tenían como destino la atención de adultos mayores y niños en situación de discapacidad, pero que se quedaron a la mitad del camino, en medio de trámites y exigencias de los vinculados.

El juez de control de garantías le llamó la atención en varias oportunidades a la defensa de Nicolás Petro, que interrumpió el avance de la diligencia con la exposición de la Fiscalía y la necesidad de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del hijo del presidente de la república. Hubo incluso una advertencia de acciones disciplinarias.

El presidente, su hijo Nicolás y Day Vásquez. | Foto: nstagram Day Vásquez

La Fiscalía completó la exposición de las razones para mantener privado de la libertad a Nicolás Petro. Insistió al juez de garantías que existe un riesgo para el proceso, los testigos y la propia justicia, de ahí que es prudente mantenerlo encerrado.

La diligencia judicial continuará el próximo lunes 15 de diciembre con la intervención del delegado del Ministerio Público, Henry Francisco Bustos. Mientras que para el 18 de diciembre quedó programada la argumentación del abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro Burgos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estas son las fechas oficiales del cierre de colegios en Estados Unidos para diciembre del 2025

2. Caen cinco individuos que eran el terror en el robo de motos en Barranquilla y Soledad: hay varios vehículos recuperados

3. Pico y placa para vehículos foráneos: discrepancia entre alcalde de Bogotá y gobernador de Cundinamarca se abordará este miércoles

4. Tatiana Franko, de ‘Vos Podés’, se sinceró sobre la difícil situación que atravesó: “Se acaban las dos cosas”

5. La tabla de posiciones de la Premier League: liderato del Arsenal, tiembla y City celebra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás PetroCárcelpeligro

Noticias Destacadas

Capturados por la Policía de Barranquilla en operativos contra el hurto de motocicletas.

Caen cinco individuos que eran el terror en el robo de motos en Barranquilla y Soledad: hay varios vehículos recuperados

Redacción Semana
Discrepancias entre el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, por pico y placa a vehículos foráneos.

Pico y placa para vehículos foráneos: discrepancia entre alcalde de Bogotá y gobernador de Cundinamarca se abordará este miércoles

Redacción Economía
La Fiscalía General solicitó este martes medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos.

La Fiscalía advierte que Nicolás Petro es un “peligro para la sociedad” y pidió enviarlo a una cárcel

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.