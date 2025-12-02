Suscribirse

Judicial

Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

La fiscal Lucy Laborde advirtió que el exdiputado, teniendo en cuenta su posición, puede obstruir a la administración de justicia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 9:44 p. m.
Fiscalía advierte que Nicolás Petro puede obstruir a la administración de justicia.
Fiscalía advierte que Nicolás Petro puede obstruir a la justicia. | Foto: Rama Judicial

Para la fiscal de la unidad contra el lavado de activos, Lucy Laborde, existe una gran probabilidad de que Nicolás Petro Burgos, estando en libertad, pueda obstruir a la administración de justicia. Debido a esto, le señaló al juez 14 de control de garantías de Barranquilla que la medida de aseguramiento en centro carcelario se hace “necesaria y urgente”.

Contexto: Nicolás Petro Burgos utilizó a sus escoltas para mover el “entramado de corrupción” en la Gobernación del Atlántico, advierte la Fiscalía

Cuando se cumplen seis horas de audiencia, la delegada del ente investigador aseveró que existen muchos antecedentes que permiten inferir que Nicolás Petro Burgos cuenta con todas las influencias y mecanismos para evadir a la justicia.

Esto al hacer referencia a que en julio de 2023, después de ser capturado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, “engañó” al fiscal primero delegado ante el Tribunal (Mario Burgos Patiño) y al juez de control de garantías de Bogotá con un acercamiento para negociar un principio de oportunidad.

Con esta oferta, se tomó la decisión de no pedir ninguna medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. Al final, el principio de oportunidad nunca se concretó y Petro Burgos continuó en libertad, ejerciendo acciones en contra de la administración de justicia.

“También, su señoría, para evitar que con sus influencias el señor Petro Burgos se acerque a otras personas influyentes en la sociedad y al Gobierno actual, como ya lo hizo anteriormente y a quienes se le ofrecían cargos, porque así se escuchó en los audios que proyecté anteriormente, para direccionar sus influencias”, advirtió la fiscal.

Contexto: La Fiscalía denunció que personas “extrañas” se metieron a revisar el proceso de Nicolás Petro

“Es posible, su señoría, que hoy cuando el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se enfrente a una pena bastante alta, pueda direccionar esas influencias personales y sociales para que se alteren o reconstruyan documentos, inclusive, cuando se supo por parte del señor Nicolás Fernando Petro Burgos sobre la nueva imputación, se acercó a personas a tratar de justificar su actuar y con ello puede afectar la persecución de la justicia hacia él”, enfatizó.

Por esto, la medida que se postuló en la mañana de este martes 2 de diciembre se hace fundamental para proteger los intereses de la sociedad y los principios constitucionales de un Estado social de derecho.

“Nicolás Fernando Petro Burgos se encuentra inmerso en esa necesidad que tiene la justicia de imponer medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro de detención intramural para evitar esa obstrucción a la justicia”, precisó.

La Fiscalía General consideró que se cumplen los tres requisitos que exige la ley: peligro para la comunidad, eliminación de pruebas y riesgo de no comparecencia.

“Hay temeridad”

En otro de los apartes de su intervención, la fiscal advirtió que en este caso han actuado con “temeridad” en su contra, puesto que la defensa de Nicolás Petro Burgos la ha denunciado en dos oportunidades.

Esto se puede ver como una presión e intento de afectar el desarrollo del proceso penal. Hecho por el cual puso de presente diferentes manifestaciones públicas que ha hecho el exdiputado por el Atlántico, así como su abogado, Alejandro Carranza, en las cuales se ha puesto en duda su idoneidad como fiscal.

Contexto: Juez le llamó la atención a la defensa de Nicolás Petro por “desatinado”, al pedir exclusión de pruebas que no existen

A esto se le suma el episodio de ingreso a la fuerza al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) para obtener información privilegiada sobre este caso, situación que ya fue puesta en conocimiento de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

2. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

3. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

4. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

5. Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás Petro BurgosGustavo PetroDay Vásquez

Noticias Destacadas

El 21 de noviembre se encienden los alumbrados navideños en Envigado. Promete ser un espectáculo, como lo fue en 2024.

“Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

Redacción Semana
Lisette Malkun Zarur, de 55 años de edad.

Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

Redacción Semana
Fiscalía advierte que Nicolás Petro puede obstruir a la administración de justicia.

Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.