Para la fiscal de la unidad contra el lavado de activos, Lucy Laborde, existe una gran probabilidad de que Nicolás Petro Burgos, estando en libertad, pueda obstruir a la administración de justicia. Debido a esto, le señaló al juez 14 de control de garantías de Barranquilla que la medida de aseguramiento en centro carcelario se hace “necesaria y urgente”.

Cuando se cumplen seis horas de audiencia, la delegada del ente investigador aseveró que existen muchos antecedentes que permiten inferir que Nicolás Petro Burgos cuenta con todas las influencias y mecanismos para evadir a la justicia.

Esto al hacer referencia a que en julio de 2023, después de ser capturado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, “engañó” al fiscal primero delegado ante el Tribunal (Mario Burgos Patiño) y al juez de control de garantías de Bogotá con un acercamiento para negociar un principio de oportunidad.

Fiscalía volvió a mencionar a la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, durante el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Xw84JZdzug — Revista Semana (@RevistaSemana) December 2, 2025

Con esta oferta, se tomó la decisión de no pedir ninguna medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. Al final, el principio de oportunidad nunca se concretó y Petro Burgos continuó en libertad, ejerciendo acciones en contra de la administración de justicia.

“También, su señoría, para evitar que con sus influencias el señor Petro Burgos se acerque a otras personas influyentes en la sociedad y al Gobierno actual, como ya lo hizo anteriormente y a quienes se le ofrecían cargos, porque así se escuchó en los audios que proyecté anteriormente, para direccionar sus influencias”, advirtió la fiscal.

“Es posible, su señoría, que hoy cuando el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se enfrente a una pena bastante alta, pueda direccionar esas influencias personales y sociales para que se alteren o reconstruyan documentos, inclusive, cuando se supo por parte del señor Nicolás Fernando Petro Burgos sobre la nueva imputación, se acercó a personas a tratar de justificar su actuar y con ello puede afectar la persecución de la justicia hacia él”, enfatizó.

Por esto, la medida que se postuló en la mañana de este martes 2 de diciembre se hace fundamental para proteger los intereses de la sociedad y los principios constitucionales de un Estado social de derecho.

Este fue el fuerte llamado de atención del juez a la fiscal Lucy Laborde durante la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/u5cJhbDBE6 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 2, 2025

“Nicolás Fernando Petro Burgos se encuentra inmerso en esa necesidad que tiene la justicia de imponer medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro de detención intramural para evitar esa obstrucción a la justicia”, precisó.

La Fiscalía General consideró que se cumplen los tres requisitos que exige la ley: peligro para la comunidad, eliminación de pruebas y riesgo de no comparecencia.

“Hay temeridad”

En otro de los apartes de su intervención, la fiscal advirtió que en este caso han actuado con “temeridad” en su contra, puesto que la defensa de Nicolás Petro Burgos la ha denunciado en dos oportunidades.

Esto se puede ver como una presión e intento de afectar el desarrollo del proceso penal. Hecho por el cual puso de presente diferentes manifestaciones públicas que ha hecho el exdiputado por el Atlántico, así como su abogado, Alejandro Carranza, en las cuales se ha puesto en duda su idoneidad como fiscal.