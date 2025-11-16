Denuncian que Nicolás Petro tendría “información privilegiada” de los juzgados de Barranquilla

La principal prueba contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, son sus propias declaraciones: lo que dijo, escribió y confesó. La otra parte del proceso en su contra está en la declaración de Day Vázquez, su exesposa, que incluso participó de lo que la Fiscalía consideró un lavado de activos para un enriquecimiento ilícito.

Esa declaración es justamente la que buscan derrumbar en una audiencia de revocatoria de principio de oportunidad, la negociación que planteó la Fiscalía con la exnuera del presidente de la República, Gustavo Petro.

Nicolás Petro en la campaña Petro Presidente. | Foto: nstagram Day Vásquez

Nicolás Petro solicitó una audiencia ante los juzgados de Barranquilla para tumbar el principio de oportunidad, el acuerdo que firmó Day Vázquez con la Fiscalía y convertirse en la principal testigo en contra de su exesposo, Nicolás Petro. Se trata del camino que marcó para revelarle a la justicia y al país lo que hizo el hijo del presidente.

La defensa de Day Vázquez denunció que Nicolás Petro tendría información privilegiada proveniente de los juzgados de control de garantías de la ciudad de Barranquilla, luego de que desde hace varios días el abogado del hijo del presidente utilizó las redes sociales para advertir que vendría una audiencia de revocatoria de principio de oportunidad.

El problema radica, según el abogado de Day Vázquez, en que a ellos solo se les notificó días después de que la información estaba en poder de Nicolás Pedro. En otras palabras, y de acuerdo con el defensor, el hijo del presidente tendría acceso a información privilegiada de los juzgados en Barranquilla.

Lo que resulta particular es que la declaración de Day Vázquez y su participación como testigo a través del principio de oportunidad, fue aprobada por el juez encargado de adelantar el juicio contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, o sea, su participación es un asunto zanjado en la justicia.

Desde hace varios meses la defensa de Nicolás Petro ha insistido en que la negociación de Day Vázquez con la Fiscalía es ilegal, por cuanto no se cumplieron con los requisitos legales para la firma del principio de oportunidad, que resultó desproporcional en el daño causado por la exnuera del presidente de la República y los beneficios que obtendrá con ese acuerdo.

Nicolás Petro en audiencia. | Foto: Pantallazos audiencia