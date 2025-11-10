Suscribirse

Nación

“En maletas” así, según la Fiscalía, Nicolás Petro recibió el efectivo producto de la corrupción en la Gobernación del Atlántico

La Fiscalía le imputó cargos al hijo del presidente Gustavo Petro por los contratos de la fundación Conciencia Social.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

10 de noviembre de 2025, 4:52 p. m.
Nicolás Petro, dinero, maleta
Nicolás Petro, dinero, maleta | Foto: SEMANA

Hay una cronología que reveló la Fiscalía durante la imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, Gustavo Petro y que advierte la forma en que se llegó a un acuerdo corrupto entre funcionarios de la gobernación del Atlántico, el representante legal de la fundación Conciencia Social y el hijo del primer mandatario.

El ente acusador explicó que el propio Nicolás Petro llegó hasta el apartamento de un implicado y recibió dinero en efectivo que guardaron en una maleta, pero ese trámite se le ordenó a su escolta, un integrante del esquema de seguridad que fue el encargado de subir a ese apartamento y recoger el dinero en la maleta.

“Se desplazó personalmente al lugar al que usted acude en compañía de su escolta, del señor Díaz y utilizando a este señor, integrante de su esquema de seguridad, recibe directamente dinero en efectivo dentro de unas maletas. Acto seguido, usted, señor Nicolás Petro, recriminó a la señora Daisuris porque el escolta se dio cuenta de la entrega del dinero, lo que demuestra su conciencia de la ilicitud, del acto corrupto y nuevamente el dominio de estos hechos”, dijo la Fiscalía.

El dinero que supuestamente Nicolás Petro recogió en compañía de su escolta, haría parte de los contratos que firmó la gobernación del Atlántico con la fundación Conciencia Social y por donde se tramitaron los hechos de corrupción, dinero que terminó, de acuerdo con la Fiscalía, en intereses personales y económicos del hijo del presidente de la república.

Contexto: Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

“A usted señor Nicolás Fernando Petro se le hace la imputación de cargos puesto que los funcionarios de la gobernación del Atlántico a cargo de la ordenación del gasto, esto es el señor como secretario general del Atlántico. Usted se interesó indebidamente en estos contratos en tanto de que, por vía de contratación directa, determinó la Fundación Conciencia Social como contratista con el propósito de solventar los intereses personales y económicos suyos y es su esposa Daisurys Vásquez Castro”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía hizo la imputación de cargos por cinco delitos, mientras advierten que los hechos de corrupción fueron claramente conocidos por Nicolás Petro en un acuerdo criminal con otras personas y con el propósito de apropiarse de los recursos que supuestamente estaban destinados a la atención de programas sociales en el Atlántico.

“Este acuerdo corrupto existente entre ustedes consistía en obtener una serie de contratos en la gobernación del Atlántico a favor de la fundación Conciencia Social con el propósito de apropiarse directamente de recursos del ente departamental, por tanto una gran parte de estos no eran usados para el objeto que fueron creados, sino para repartir ilícitamente entre ustedes, de esto forma aprovechando la naturaleza jurídica de la fundación conciencia social”, señaló la fiscal.

Luego de la imputación de cargos, la Fiscalía insistirá en una medida de aseguramiento en contra del hijo del presidente de la república, que lo regresen a la cárcel como responsable de las conductas, por representar un peligro para el proceso y la sociedad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fecha 20 de Liga BetPlay: las cuentas de América, Santa Fe, Alianza y Once Caldas para clasificar a los 8

2. Trump amenaza a los controladores aéreos con sanciones si no se presentan a trabajar. Muchos no reciben sueldo hace mes y medio

3. Tensión entre la Corte Constitucional y Colpensiones por la reforma pensional: “No ha desacatado la decisión judicial”

4. Miss Universo 2025: calendario de actividades, fechas y las favoritas del certamen de belleza que se realizará en Tailandia

5. Frustran un plan para asesinar a un embajador israelí en un país de Latinoamérica, esta es la historia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fiscalía Nicolás PetroImputación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.