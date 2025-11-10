“En maletas” así, según la Fiscalía, Nicolás Petro recibió el efectivo producto de la corrupción en la Gobernación del Atlántico

Hay una cronología que reveló la Fiscalía durante la imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, Gustavo Petro y que advierte la forma en que se llegó a un acuerdo corrupto entre funcionarios de la gobernación del Atlántico, el representante legal de la fundación Conciencia Social y el hijo del primer mandatario.

El ente acusador explicó que el propio Nicolás Petro llegó hasta el apartamento de un implicado y recibió dinero en efectivo que guardaron en una maleta, pero ese trámite se le ordenó a su escolta, un integrante del esquema de seguridad que fue el encargado de subir a ese apartamento y recoger el dinero en la maleta.

“Se desplazó personalmente al lugar al que usted acude en compañía de su escolta, del señor Díaz y utilizando a este señor, integrante de su esquema de seguridad, recibe directamente dinero en efectivo dentro de unas maletas. Acto seguido, usted, señor Nicolás Petro, recriminó a la señora Daisuris porque el escolta se dio cuenta de la entrega del dinero, lo que demuestra su conciencia de la ilicitud, del acto corrupto y nuevamente el dominio de estos hechos”, dijo la Fiscalía.

El dinero que supuestamente Nicolás Petro recogió en compañía de su escolta, haría parte de los contratos que firmó la gobernación del Atlántico con la fundación Conciencia Social y por donde se tramitaron los hechos de corrupción, dinero que terminó, de acuerdo con la Fiscalía, en intereses personales y económicos del hijo del presidente de la república.

“A usted señor Nicolás Fernando Petro se le hace la imputación de cargos puesto que los funcionarios de la gobernación del Atlántico a cargo de la ordenación del gasto, esto es el señor como secretario general del Atlántico. Usted se interesó indebidamente en estos contratos en tanto de que, por vía de contratación directa, determinó la Fundación Conciencia Social como contratista con el propósito de solventar los intereses personales y económicos suyos y es su esposa Daisurys Vásquez Castro”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía hizo la imputación de cargos por cinco delitos, mientras advierten que los hechos de corrupción fueron claramente conocidos por Nicolás Petro en un acuerdo criminal con otras personas y con el propósito de apropiarse de los recursos que supuestamente estaban destinados a la atención de programas sociales en el Atlántico.

“Este acuerdo corrupto existente entre ustedes consistía en obtener una serie de contratos en la gobernación del Atlántico a favor de la fundación Conciencia Social con el propósito de apropiarse directamente de recursos del ente departamental, por tanto una gran parte de estos no eran usados para el objeto que fueron creados, sino para repartir ilícitamente entre ustedes, de esto forma aprovechando la naturaleza jurídica de la fundación conciencia social”, señaló la fiscal.

