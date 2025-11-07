Suscribirse

Judicial

Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

El hijo mayor del presidente fue acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en funcionario público.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 5:17 p. m.
Nicolás Petro dijo nunca haber visto a su padre interesarse por los detalles de cómo se gastaba el dinero de la campaña. Habló también del papel protagónico de Verónica Alcocer en ese proceso.
En entrevista exclusiva con SEMANA, en agosto de 2023, Nicolás Petro Burgos aseguró que no se iba a inmolar por su padre. | Foto: juan carlos sierra - semana / tomada de redes

Este viernes 7 de noviembre, el juez primero especializado de Bogotá continuó con la definición de las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que serán tenidas en cuenta en el juicio que se adelantará contra el exdiputado por el Atlántico Nicolás Petro Burgos, por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en funcionario público.

El funcionario judicial avaló la petición de la Fiscalía General para tener en cuenta la entrevista que le hizo SEMANA a Nicolás Petro Burgos en agosto de 2023, y en la cual aseguró, entre otras muchas cosas, que no se iba a inmolar por su padre, el presidente Gustavo Petro.

YouTube video player

Para el juez especializado, la prueba es pertinente para la etapa de juicio, puesto que tiene una relación directa con los hechos materia de investigación.

“El juzgado encuentra que se admitirán por pertinentes y conducentes, dada que esta cédula judicial repara en dichos elementos en el sentido que se intentan, con ellos, vincular directamente con hechos en materia de la acusación”, indicó.

Contexto: Nicolás Petro dice que no tiene plata y que no puede comprar tiquetes por estar en la lista Clinton

“Esto es, aquellas presuntas conductas delictivas del procesado, y ello permitiría ser más probable el nexo causal entre esos hechos y la propia responsabilidad del acusado por las actividades y los movimientos financieros de ingreso a su patrimonio”, precisó el funcionario judicial en su resolución.

“No me voy a inmolar”

En la entrevista con SEMANA, Nicolás Petro Burgos —quien para entonces estaba en una negociación con la Fiscalía General para firmar un principio de oportunidad— aseguró que se había sentido abandonado por su padre en medio de la investigación. Esto, pese a que él siempre había estado a su lado apoyándolo en las dos campañas presidenciales.

“El año pasado (2022), sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, y en las anteriores, fui yo”.

Sin embargo, con todas las manifestaciones públicas hechas por el jefe de Estado, entre las que se incluye y destaca la frase “yo no lo crié”, Nicolás Petro Burgos se sintió abandonado.

Por eso, y ante la grave situación que vivía en ese momento tras ser capturado y vinculado a un proceso penal que lo obligó a renunciar a su cargo como diputado por el Atlántico, Petro Burgos aseguró que había cambiado radicalmente de opinión.

Contexto: “No es un juicio político”: Juez rechazó como prueba en el juicio contra Nicolás Petro el informe del CNE que citaba la campaña Petro Presidente 2022

“La única persona por la que me inmolaría sería por mi hijo”, aseveró el exdiputado.

Tras esa entrevista, sus acercamientos con la Fiscalía General se cayeron. El exdiputado tomó la decisión de enfrentar un juicio por estos dos delitos.

Lo que cambió todo fue un viaje a Barranquilla del presidente Gustavo Petro en el que se reunió, por varias horas, con su hijo mayor y su pareja sentimental.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las fotos inéditas de Rafael González sobre el Palacio de Justicia que ahora son “un patrimonio”: Centro de Memoria Histórica habla

2. Gustavo Petro ordenó a su equipo “ser más radical” en la recta final de su mandato: “Estamos ante un fracaso”

3. ¿Por qué David González no dirige al América desde el banco? Reglamento de Dimayor lo explica

4. Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

5. Presidente Petro no suelta a Trump: “Bajo esa nebulosa mental no es posible hablar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás PetroDay VásquezGustavo Petro

Noticias Destacadas

Así, todo ese material que digitalizó tras el despertar “del sueño de los justos”, como González lo llama, quedó incorporado en el archivo de los Derechos Humanos.

Las fotos inéditas de Rafael González sobre el Palacio de Justicia que ahora son “un patrimonio”: Centro de Memoria Histórica habla

Redacción Semana
Nicolás Petro dijo nunca haber visto a su padre interesarse por los detalles de cómo se gastaba el dinero de la campaña. Habló también del papel protagónico de Verónica Alcocer en ese proceso.

Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

Redacción Semana
“Yo pedí cambio al noticiero en la emisora y dije: ‘Se acaban de tomar el Palacio’. Mi jefe no me creyó, que era imposible. Pero era cierto”, relató a SEMANA la experimentada periodista.

Julia Navarrete, la periodista que venció el miedo y narró la toma del Palacio de Justicia en vivo: “Vi cómo ardía, olía a carne humana”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.