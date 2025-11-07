Este viernes 7 de noviembre, el juez primero especializado de Bogotá continuó con la definición de las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que serán tenidas en cuenta en el juicio que se adelantará contra el exdiputado por el Atlántico Nicolás Petro Burgos, por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en funcionario público.

El funcionario judicial avaló la petición de la Fiscalía General para tener en cuenta la entrevista que le hizo SEMANA a Nicolás Petro Burgos en agosto de 2023, y en la cual aseguró, entre otras muchas cosas, que no se iba a inmolar por su padre, el presidente Gustavo Petro.

Para el juez especializado, la prueba es pertinente para la etapa de juicio, puesto que tiene una relación directa con los hechos materia de investigación.

“El juzgado encuentra que se admitirán por pertinentes y conducentes, dada que esta cédula judicial repara en dichos elementos en el sentido que se intentan, con ellos, vincular directamente con hechos en materia de la acusación”, indicó.

“Esto es, aquellas presuntas conductas delictivas del procesado, y ello permitiría ser más probable el nexo causal entre esos hechos y la propia responsabilidad del acusado por las actividades y los movimientos financieros de ingreso a su patrimonio”, precisó el funcionario judicial en su resolución.

“No me voy a inmolar”

En la entrevista con SEMANA, Nicolás Petro Burgos —quien para entonces estaba en una negociación con la Fiscalía General para firmar un principio de oportunidad— aseguró que se había sentido abandonado por su padre en medio de la investigación. Esto, pese a que él siempre había estado a su lado apoyándolo en las dos campañas presidenciales.

“El año pasado (2022), sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, y en las anteriores, fui yo”.

Sin embargo, con todas las manifestaciones públicas hechas por el jefe de Estado, entre las que se incluye y destaca la frase “yo no lo crié”, Nicolás Petro Burgos se sintió abandonado.

Por eso, y ante la grave situación que vivía en ese momento tras ser capturado y vinculado a un proceso penal que lo obligó a renunciar a su cargo como diputado por el Atlántico, Petro Burgos aseguró que había cambiado radicalmente de opinión.

“La única persona por la que me inmolaría sería por mi hijo”, aseveró el exdiputado.

Tras esa entrevista, sus acercamientos con la Fiscalía General se cayeron. El exdiputado tomó la decisión de enfrentar un juicio por estos dos delitos.