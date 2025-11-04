Nicolás Petro dice que no tiene plata y que no puede comprar tiquetes por estar en la lista Clinton

Antes de arrancar la audiencia, que cierra la etapa probatoria de cara al juicio contra Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, la defensa del exdiputado advirtió que no podía estar en esa diligencia porque, simplemente, no tenía cómo comprar los tiquetes.

Además, advirtió que ―tras ser incluido en la llamada lista Clinton― tampoco le fue posible acceder a esa forma de transporte para llegar a la audiencia preparatoria que estaba programada para este martes, 4 de noviembre, en la ciudad de Barranquilla.

El juzgado hace una advertencia para que el hijo del presidente Gustavo Petro asista a las audiencias de juicio y manera presencial. | Foto: Suministrada a Semana

El abogado advirtió que la situación de seguridad de Nicolás Petro también es un argumento para no asistir a la diligencia de manera presencial, porque, incluso, durante la audiencia estuvo presente un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que terminó investigado por pertenecer, supuestamente al Clan del Golfo y que haría parte del esquema de seguridad de la fiscal a cargo del proceso.

“La defensa expuso varios argumentos de exclusión: primero, que el acusado no conseguía tiquetes en las líneas de aviación por inconvenientes que se habían dado con Estados Unidos; segundo, al parecer, que tenía problemas económicos para acceder a los tiquetes; y tercero, la seguridad del procesado, que está viviendo en Bogotá y no podría desplazarse”, dijo el juez al leer los argumentos de la defensa para no asistir.

La Fiscalía le pidió al despacho exigir a la defensa de Nicolás Petro explicar en detalle qué fue lo que ocurrió para que no pudiera asistir a la audiencia o de ser el caso, que otra persona comprara los tiquetes para que llegara a la ciudad de Barranquilla, como está ordenado desde el inicio del proceso.

“En un medio de comunicación, el señor defensor de Nicolás Petro manifestó que no podía asistir a esta audiencia porque no le vendían tiquetes por su condición, pero esta delegada tiene la inquietud, si se intentó que ese tiquete fuera adquirido por alguna otra persona para que viajara”, dijo la fiscal.

La defensa de Nicolás Petro advirtió que no era posible porque, de esta manera, se estaría incumpliendo lo que ordena la ley en los Estados Unidos: que otra persona adelante trámites financieros en favor de quien aparece en la lista Clinton. Eso, a su criterio, sería un incumplimiento que no puede proponer la propia Fiscalía.

“La cosa se pone mucho más compleja para nosotros, en buscar los recursos, en mirar si un tercero puede comprar los tiquetes sin violar una regla Ofac, porque se estaría haciendo un negocio a nombre de un tercero que está en un listado”, señaló el abogado al responder a la Fiscalía.