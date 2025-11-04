Suscribirse

Nación

Nicolás Petro dice que no tiene plata y que no puede comprar tiquetes por estar en la lista Clinton

El juzgado hace una advertencia para que el hijo del presidente Gustavo Petro asista a las audiencias de juicio de manera presencial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

4 de noviembre de 2025, 2:55 p. m.
Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolas Petro lista Clinton
Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro entraron en la lista Clinton. | Foto: Presidencia / Adobe Stock

Antes de arrancar la audiencia, que cierra la etapa probatoria de cara al juicio contra Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, la defensa del exdiputado advirtió que no podía estar en esa diligencia porque, simplemente, no tenía cómo comprar los tiquetes.

Además, advirtió que ―tras ser incluido en la llamada lista Clinton― tampoco le fue posible acceder a esa forma de transporte para llegar a la audiencia preparatoria que estaba programada para este martes, 4 de noviembre, en la ciudad de Barranquilla.

ED 2258
El juzgado hace una advertencia para que el hijo del presidente Gustavo Petro asista a las audiencias de juicio y manera presencial. | Foto: Suministrada a Semana

El abogado advirtió que la situación de seguridad de Nicolás Petro también es un argumento para no asistir a la diligencia de manera presencial, porque, incluso, durante la audiencia estuvo presente un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que terminó investigado por pertenecer, supuestamente al Clan del Golfo y que haría parte del esquema de seguridad de la fiscal a cargo del proceso.

“La defensa expuso varios argumentos de exclusión: primero, que el acusado no conseguía tiquetes en las líneas de aviación por inconvenientes que se habían dado con Estados Unidos; segundo, al parecer, que tenía problemas económicos para acceder a los tiquetes; y tercero, la seguridad del procesado, que está viviendo en Bogotá y no podría desplazarse”, dijo el juez al leer los argumentos de la defensa para no asistir.

La Fiscalía le pidió al despacho exigir a la defensa de Nicolás Petro explicar en detalle qué fue lo que ocurrió para que no pudiera asistir a la audiencia o de ser el caso, que otra persona comprara los tiquetes para que llegara a la ciudad de Barranquilla, como está ordenado desde el inicio del proceso.

No
El juzgado hace una advertencia para que el hijo del presidente Gustavo Petro asista a las audiencias de juicio y manera presencial. | Foto: No

“En un medio de comunicación, el señor defensor de Nicolás Petro manifestó que no podía asistir a esta audiencia porque no le vendían tiquetes por su condición, pero esta delegada tiene la inquietud, si se intentó que ese tiquete fuera adquirido por alguna otra persona para que viajara”, dijo la fiscal.

La defensa de Nicolás Petro advirtió que no era posible porque, de esta manera, se estaría incumpliendo lo que ordena la ley en los Estados Unidos: que otra persona adelante trámites financieros en favor de quien aparece en la lista Clinton. Eso, a su criterio, sería un incumplimiento que no puede proponer la propia Fiscalía.

“La cosa se pone mucho más compleja para nosotros, en buscar los recursos, en mirar si un tercero puede comprar los tiquetes sin violar una regla Ofac, porque se estaría haciendo un negocio a nombre de un tercero que está en un listado”, señaló el abogado al responder a la Fiscalía.

Contexto: Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, en charla con Vicky Dávila: “El país conocerá todo, me comprometo a que se sepa todo; vienen muchísimas cosas”

Antes de leer la decisión del juez, que básicamente define cuáles serán las pruebas que se discutirán en el juicio en contra de Nicolás Petro, la Fiscalía advirtió que resultaron dos evidencias: una tiene que ver con el fallo de la Procuraduría con el pliego de cargos en contra del hijo del presidente y, la otra, una entrevista que el mismo Nicolás Petro dio a un medio de comunicación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atención: cierran el aeropuerto Reagan, en Washington D. C., por supuesta amenaza de bomba en un avión

2. Cumbre de las Américas toma radical decisión por posibles ataques de Estados Unidos en Venezuela

3. Cristiano Ronaldo da detalle clave sobre su retiro y remece el mundo futbol: “Lo he preparando”

4. Exjurado de ‘Yo me llamo’ se destapó sobre Amparo Grisales y expuso detalles de su relación: “Fue lo que me costó el puesto a mí”

5. M-19 y Pablo Escobar: la supuesta alianza y dineros que se movieron para la toma del Palacio de Justicia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fiscalía Nicolás PetroLista Clinton

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.