Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, en charla con Vicky Dávila: “El país conocerá todo, me comprometo a que se sepa todo; vienen muchísimas cosas”

Day Vásquez, la expareja de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, sorprendió este miércoles, 29 de octubre, cuando apareció en una reunión virtual que presidió en X la precandidata presidencial Vicky Dávila.

Sin asomo de duda, Vásquez les contó a las casi 500 personas que estaban conectadas al space en X detalles detrás de las explosivas denuncias que hizo en contra del hijo del presidente, que le generaron el mayor escándalo de corrupción a Gustavo Petro y que, al parecer, llevó a Nicolás Petro a ser incluido en la Lista Clinton por parte de Estados Unidos.

Vásquez recordó varios episodios ocurridos en la época cuando le denunció a Vicky Dávila lo que sabía de la campaña.

Las conversaciones, audios y fotos que tiene la Fiscalía se convirtieron en la prueba contra Nicolás Petro. Buena parte del material fue extraído de sus conversaciones con Day Vásquez. | Foto: Instagram Day Vásquez

La periodista y precandidata presidencial reconoció en Vásquez su valentía y su capacidad de contarle a Colombia lo que sabía de los manejos de dinero por parte de Nicolás Petro en medio de la campaña presidencial de su padre.

“No me voy a volar, aquí sigo firme. Seguiré con esto hasta el final”, enfatizó.

La precandidata presidencial le preguntó si creía que Nicolás Petro, en medio de toda la presión judicial, podría irse del país y ella respondió: “Posiblemente. Él está en una situación bastante compleja judicialmente hablando. Cualquier cosa podría pasar”.

Vásquez reconoció que no se imaginó que su explosiva entrevista con SEMANA llevaran a Estados Unidos a incluir a Petro- el hijo del jefe de Estado- en la Lista Clinton.

“Jamás me lo imaginé. Ni siquiera él lo imaginó”, manifestó.

Nicolás Petro y Day Vásquez respondieron a las publicaciones de Vicky Dávila. | Foto: Colprensa/ El País

Recordó los nexos entre el exnarcotraficante Santander Lopesierra y Nicolás Petro en medio de la campaña del 2022. “No solo lo conté, mostré pruebas a la Justicia”, enfatizó.

Vásquez confesó que se sorprendió cuando el presidente Gustavo Petro visitó a su hijo en Barranquilla en medio del escándalo y su expareja, sorpresivamente, cambió su versión de los hechos y se declaró inocente, pese a que le había contado al país sus andanzas y el ingreso de dineros irregulares a la campaña del líder del Pacto Histórico.

“Nicolás y yo alcanzamos a reunirnos dos veces antes de la visita del presidente. Estábamos organizando las cosas porque él iba a colaborar con la Justicia. Y me sorprendí cuando no volvió a responder mis mensajes. Él iba a entregar algunas cosas y yo iba a corroborar. Y después de la visita no supe más de él”, contó.

Las conversaciones, audios y fotos que tiene la Fiscalía se convirtieron en la prueba contra Nicolás Petro. Buena parte del material fue extraído de sus conversaciones con Day Vásquez. | Foto: Instagram Day Vásquez

También se refirió a la primera dama, Verónica Alcocer, y su supuesta separación con Gustavo Petro.

Manifestó que no entiende por qué Alcocer, separada del presidente, sigue con su esquema de seguridad, mientras a ella, quien se distanció de Nicolás Petro, le retiraron su esquema de seguridad. Day Vásquez y el hijo del jefe de Estado no están separados legalmente.

La expareja del hijo del presidente también aclaró que cuando el exdiputado de Atlántico le reveló su verdad a Vicky Dávila, a través de una entrevista publicada en SEMANA, lo hizo sin presión alguna.

“Tenía comodidades en el bunker, él siempre estuvo en una oficina donde tenía todas las comodidades y yo en otra. Le pedían hamburguesas del Corral, todo era comida a la carta. Recibía visitas todo el día. Hubo un momento en el que pidió que su visita se pudiera quedar en las noches. Eso no se lo aceptaron”, contó.

Day Vásquez le había contado al presidente Gustavo Petro sobre los engaños que habían cometido con Nicolás, antes de revelarlo todo en SEMANA. | Foto: Cuenta de Instagram dayvasquezcd

A renglón seguido anunció: “Me comprometo con el país a que se sepa todo lo de la campaña”.