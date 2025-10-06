Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, lanzó un inquietante mensaje acerca del temor que siente por lo que le pueda pasar a ella, teniendo en cuenta que tiene mucha información sobre lo que podrían ser diferentes escándalos.

A través de su cuenta de X, la mujer dejó en claro que, pese a todo, seguirá adelante.

“No les tengo miedo, pero si siento temor de sus oscuras actuaciones y formas”, dijo.

Pese a que no entregó nombres propios ni ningún indicio, Vásquez sostuvo que “serán los responsables de lo que me pueda pasar”.

“Se han dedicado a perfilarme”, añadió.

Finalmente, se refirió a lo que, según ella, ha pasado en el país en los últimos tiempos.

"Recordemos que aquí en Colombia, después de los trinos, vienen los tiros“, concluyó.

En otro mensaje, la exesposa del hijo del presidente alertó que tocaba estar muy alerta con lo que sucede en la Aerocivil. “Ojo, ojo, ojo”, escribió.

Pese a que en ninguna de las publicaciones entregó nombres, las especulaciones comenzaron a aparecer, teniendo en cuenta que es la principal testigo que hay en el proceso contra Nicolás Petro.