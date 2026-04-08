Day Vásquez advierte: “El día que yo en verdad decida abrir la boca, vuelan cabezas...y ese día se está acercando”

En un breve trino, Day Vásquez, la expareja de Nicolás Petro, dejó claro que podría revelar verdades que tiene guardadas en cualquier momento. “El día que yo en verdad decida abrir la boca, vuelan cabezas… SIN EXCEPCIONES. Y ese día se está acercando", escribió en su cuenta de X.

La expareja de Nicolás Petro fue quien destapó uno de los mayores escándalos del gobierno actual. En una entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, narró cómo cuando estaba casada con el hijo del presidente, había estado presente en conversaciones de su entonces esposo con personajes que tenían pasados problemáticos y que decidieron dar una plata a la campaña presidencial.

Los misteriosos trinos de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro: “Si se cayeron las torres gemelas, ay que no caigas tú”

Según el relato de Day, confirmado en parte por el mismo Nicolás en otra entrevista con SEMANA, ese dinero no habría llegado en su totalidad a la campaña sino que habría usado para asuntos personales.

Por cuenta de eso, el hijo del presidente enfrenta un proceso penal en la Fiscalía.

Day, en uno de los trinos de este martes, le escribió a Vicky Dávila: “Tú más que nadie sabes que he dicho la verdad, y que siempre hablo con pruebas”.

Esta fue la explosiva entrevista de Day Vásquez en la que acusó a Nicolás Petro de recibir dineros para la campaña de parte del Hombre Marlboro y del hijo del polémico Turco Hilsaca

A otra persona, que le escribe que ya parece Donald Trump por sus constantes amenazas también le contesta: “Recuerda que Trump, al final actuó! Cuando menos se lo esperaban…"

“Al que le caiga el guante…Pero veo que les cayó…¿por que? No he dicho nombres o si?“, agrega.