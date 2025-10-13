CONFIDENCIALES
Los misteriosos trinos de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro: “Si se cayeron las torres gemelas, ay que no caigas tú”
La mujer ha publicado una serie de mensajes que dejan mucho que pensar.
Day Vásquez ha estado en un duro cruce de trinos con Alejandro Carranza, el abogado de su expareja Nicolás Petro. “SIEMPRE he cumplido con mis compromisos… No sea MENTIROSO! Los bienes están en poder de la Fiscalía. Deje de mentir, ya no sabe ni que decir. Ni mucho menos sabe qué hacer“, respondió a los cuestionamientos del abogado que había asegurado que ella ”jugaba con la justicia, mientras cantaba a carcajadas”.
Vásquez publicó una serie de trinos con mensajes que despiertan curiosidad. "La Virgen María nos enseñó a NO tenerle miedo a Satanás… Por muy en frente que lo tengamos“, dice uno de ellos. ”Ay, vaya con sus cuentos chinos por donde mismo vino, No tienes na’ que explicar“, dice en otro.
En uno más, la expareja de Nicolás Petro aseguró: “Si se cayeron las torres gemelas, ay que no caigas tú“. No es claro ni a quién van dirigidos los mensajes, ni qué quieren decir, pero han generado todo tipo de especulaciones en las redes sociales.
Si se cayeron las torres gemelas, ay que no caigas tu.— 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) October 11, 2025
Ay, vaya con sus cuentos chinos por donde mismo vino,— 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) October 12, 2025
No tienes na' que explicar.
La virgen Maria, nos enseño a NO tenerle miedo a Satanas… Por muy en frente que lo tengamos.— 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) October 13, 2025