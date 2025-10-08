La Fiscalía sumó dos nuevos delitos a Nicolás Petro por presuntos hechos de corrupción

El pasado primero de octubre, la defensa de Nicolás Petro Burgos logró aplazar la audiencia de una imputación de cargos en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, por hechos de corrupción. Sin embargo, la jugada le salió mal, pues la Fiscalía sumará dos nuevos delitos a esa aplazada imputación.

El ente acusador advirtió que hay elementos probatorios para determinar la participación del hijo del presidente en los delitos de peculado por apropiación y falso testimonio. De ahí que en la próxima cita en los juzgados se incluirán estas dos conductas.

Hasta el momento, la Fiscalía tenía en el expediente por hechos de corrupción, los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos. Todo en el marco de los hechos de corrupción que se conocieron en la Gobernación del Atlántico en 2022.

Las conversaciones de Day Vásquez con el representante legal de la Fundación Conciencia Social, Gustavo de la Ossa, se convirtieron en los elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad que tendría la pareja en los hechos de corrupción.

La diligencia de imputación de cargos quedó para el mes de noviembre, y allí la Fiscalía nuevamente hará el intento por imputar los cinco delitos que ahora hacen parte del inventario criminal en contra de Nicolás Petro Burgos, por los hechos de corrupción que se advirtieron.

Los contratos que fueron firmados ascendieron a más de 3.000 millones de pesos en menos de dos años y, de acuerdo con las conversaciones, existía un plan específico para tratar de mantener todo oculto de las autoridades, lo dijo el mismo Nicolás Petro al advertir que era mejor “tener todo bajo la mayor reserva”.

Entre los elementos de prueba también se encuentran las conversaciones de Day Vázquez y Nicolás Petro, en las que se advertía la importancia de recoger un dinero en efectivo y, sobre todo, ocultar la información de personas ajenas a su operación.

Day Vásquez: Puedes pasar por la plata donde Manyi.

Nicolás Petro: Amor, espera que salgo de esta vaina, estoy hablando con Miguel Ángel… ya voy para allá.

Day Vásquez: Llega a donde Manyi, que se baje Díaz (escolta).

Nicolás Petro: Ya llegamos.

Day Vásquez: Alfredo va a entregar.

Nicolás Petro: Ya se bajó Díaz.

Day Vásquez: Bueno.

Nicolás Petro: ¿Díaz se dio cuenta de que es plata?

Day Vásquez: Ajá, ¿y cuál es el problema?

Nicolás Petro: Amor, entre mayor reserva es mejor.

Los delitos de avado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares se encuentran en etapa preparatoria desde hace varios meses.

Nicolás Petro confesó en su momento que entraron dineros no reportados a la campaña –cuyas cuentas son investigadas– y que su papá sí sabía al respecto. | Foto: REDES SOCIALES / Suministrada a Semana API