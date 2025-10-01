Fracasó la imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos. Esta es la nueva fecha

Fracasó la audiencia en la que se iba a realizar la nueva imputación de cargos en contra del exdiputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos.

Esto después de que el centro de servicios judiciales de Barranquilla admitiera la petición presentada por el defensor del procesado, Alejandro Carranza.

El jurista había indicado que

: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. La jueza sexta penal municipal de Barranquilla, ante quien se adelantaría la diligencia, decidió aplazar el trámite hasta el mes de noviembre.

El abogado Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro Burgos. | Foto: Rama Judicial