Fracasó la imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos. Esta es la nueva fecha

La defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro anunció que tenía otra audiencia programada.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 3:14 p. m.
La fiscal Lucy Marcela Laborde fue designada para el proceso de Nicolás Petro luego de que la nueva administración sacara a Mario Burgos de todos los casos relevantes.
Fracasó la audiencia en la que se iba a realizar la nueva imputación de cargos en contra del exdiputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos.

Esto después de que el centro de servicios judiciales de Barranquilla admitiera la petición presentada por el defensor del procesado, Alejandro Carranza.

El jurista había indicado que

: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. La jueza sexta penal municipal de Barranquilla, ante quien se adelantaría la diligencia, decidió aplazar el trámite hasta el mes de noviembre.

Esta fue la petición de la defensa de Nicolás Petro

Petición Centro de Servicios - Reprogramacion Audiencia (1) by Felipe Andrés Morales Mogollón

