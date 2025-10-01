Suscribirse

Defensa de Nicolás Petro pidió a última hora reprogramar la imputación de cargos. Estos son sus argumentos

El abogado Alejandro Carranza envió un oficio al juzgado de control de garantías para informar que no podía asistir a la diligencia judicial.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 1:42 p. m.
Nicolás Petro ha recibido varias amenazas de muerte, que además también son contra su esposa y su hijo.
En la mañana de este miércoles, primero de octubre, el abogado Alejandro Carranza envió un oficio de tres páginas al Juzgado de control de garantías de Barranquilla para anunciar que no podía asistir a la audiencia de imputación de cargos en contra de su cliente, el exdiputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos.

Contexto: “Falsas expectativas de fuga”, Nicolás Petro pidió aplazar la imputación de cargos por hechos de corrupción

El abogado Alejandro Carranza, quien representa a Nicolás Petro Burgos, expuso una serie de situaciones para justificar su inasistencia a la diligencia que se había fijado desde hace dos semanas.

Primero que todo, advirtió que este miércoles se adelantará una audiencia de alegatos finales en un proceso en el que representa al presidente Gustavo Petro, quien fue avalado como víctima. Por esa razón, no puede estar en dos audiencias al mismo tiempo. “El despacho (Juzgado 36 de conocimiento de Bogotá) advirtió que la misma cita era inaplazable”.

Nicolás Petro
En el oficio, el penalista aseveró que tiene una agenda muy agitada ese miércoles que mezcla temas personales y familiares. “Además, tengo cita médica con especialista en otorrinolaringología en la tarde, por condición de salud que requiere atención”.

“Y, por si fuera poco, debo acudir a citaciones ante la Comisión de Investigación y Acusación para ampliación y ratificación de denuncia donde funjo como defensa del señor presidente de la República, fijadas a las 2 p. m. y 2:30 p. m., con imposibilidad material de atender simultáneamente todos los compromisos”, alegó.

Contexto: “Falta gravísima”: el contundente pliego de cargos contra Nicolás Petro en la Procuraduría

Igualmente, señaló que hace unos días había pedido acceder a los documentos que reposaban en la carpeta en contra de su defendido. “No se tuvo en cuenta ninguna petición y se me notificó la programación para el primero de octubre, reitero, desatendiendo la advertencia de agenda realizada con antelación a la fijación de la fecha y con la radicación del poder, lo que compromete la posibilidad real de contradicción”.

Las pruebas contra Nicolás Petro Burgos

La Fiscalía, como anunció recientemente, le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias al hijo mayor del presidente.

.
El ente investigador reveló que cuenta con pruebas documentales, testimoniales y técnicas que sustentarían que el hijo del presidente de la República se apropió de recursos públicos destinados a los niños y adultos mayores en esa región del país.

Las interceptaciones telefónicas y las copias de chats que realizaron los investigadores a mediados de marzo de 2022 son la piedra fundamental de esta nueva imputación de cargos contra el exdiputado por el Atlántico.

Contexto: “Más de 1.000 millones de pesos que Nicolás Petro no reportó en su declaración de renta”, la imputación contra el hijo del presidente

“De acuerdo con lo anterior, este monto de dinero corresponde a un incremento patrimonial injustificado producto de ingresos clandestinos de dinero recibidos en efectivo, en diferentes oportunidades, de manera consciente y voluntaria”, señaló el ente acusador en el documento que se convirtió en el acuerdo de colaboración de Day Vázquez.

En varios mensajes, Nicolás Petro Burgos pedía que todo se mantuviera bajo reserva. En otros apartados presentaba un lenguaje cifrado con el fin de no llamar la atención.

La Fiscalía tiene en su poder las órdenes de pago de la Gobernación del Atlántico a favor de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
En la actualidad, Petro Burgos enfrenta un juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Este caso se encuentra en etapa preparatoria desde hace varios meses.

Este es el documento completo

Defensa de Nicolás Petro pidió, a última hora, reprogramar la imputación de cargos. Estos son sus argumentos by Rafael Pérez-Becerra

