Suscribirse

Nación

“Falta gravísima”: el contundente pliego de cargos contra Nicolás Petro en la Procuraduría

En la Fiscalía el hijo del presidente Gustavo Petro tiene pendiente una imputación de cargos por corrupción.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

30 de septiembre de 2025, 10:54 a. m.
A Nicolás Petro le asignaron un apartamento en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, a pocos metros de donde vive la fiscal Luz Adriana Camargo.
A Nicolás Petro le asignaron un apartamento en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, a pocos metros de donde vive la fiscal Luz Adriana Camargo. | Foto: Captura de pantalla

En las últimas horas, la defensa de Nicolás Petro radicó una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo para pedir que “replantee la continuación” de Lucy Laborde como fiscal a cargo del proceso contra el hijo del presidente y por hechos de corrupción. Sin embargo, en la Procuraduría ya estaban firmando el pliego de cargos en su contra, que advierte una “falta gravísima”.

La Procuraduría advirtió que Nicolás Petro no solo sabía que las conductas que estaba cometiendo eran ilícitas, sino que trató de ocultarlas a través de terceras personas, con familiares de su entonces esposa Day Vázquez, así logró desviar la atención de las autoridades respecto de su millonario patrimonio económico.

Nicolás Petro se refirió al video de su captura
En la Fiscalía el hijo del presidente Gustavo Petro tiene pendiente una imputación de cargos por corrupción. | Foto: SEMANA/TWITTER

“Por ello, al encontrarse la conducta aquí desplegada dentro de esa categorización especialísima, no se es dable al operador disciplinario acatar otro tipo de criterios en su adecuación, luego, entonces, se califica provisionalmente la falta como FALTA GRAVÍSIMA”, explica el documento.

El pliego de cargos, que se convierte en la puerta de entrada al juicio disciplinario en contra del hijo del presidente, fue contundente en los elementos de prueba y la eventual responsabilidad del exdiputado en los hechos que fueron materia de investigación y que podría llevarlo a una sanción disciplinaria.

“Está demostrado que el disciplinado actuó de forma consciente y voluntariamente, conociendo la ilicitud de su comportamiento dirigido a la trasgresión de las normas citadas, teniendo el deber de actuar conforme a derecho, sin embargo, no lo hizo, por el contrario, con las pruebas tanto testimoniales y documentales obrantes en el expediente”, advierte el documento.

Contexto: La Fiscalía radicó imputación de cargos contra Nicolás Petro por corrupción en contratos

El Ministerio Público advierte de dolo en las actuaciones del hijo del presidente y, por tanto, la conclusión fue formular el pliego de cargos en su contra y por un enriquecimiento ilícito superior a los 1.300 millones de pesos. Los delegados de la Procuraduría advirtieron que Nicolás Petro no tuvo cómo demostrar el incremento patrimonial.

“Se advierte con meridana claridad que el investigado no solo conocía la ilicitud de conducta, sino que quiso ocultarla, verbigracia, con la utilización de terceras personas como lo es el señor César Emilio Vásquez Buendía, a través de quien se pretendió adquirir el inmueble de matrícula inmobiliaria con el objetivo de ocultar su verdadera titularidad”, dice el pliego de cargos.

Carta
“Es una actuación irregular y subrepticia”: dura carta de la fiscal del caso Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Justamente, en las próximas horas, la Fiscalía hará la imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público. El ente acusador tiene todos los elementos de prueba en su contra para pedir una medida de aseguramiento en una cárcel.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué está pasando con los bienes de Mauricio Leal? Macabro caso da inesperado giro y familia pide ayuda urgente

2. Wayne Rooney no se calló sobre el reemplazo de Luis Díaz: lanzó duro mensaje a Liverpool

3. Gabriel Cano, de 18 años, desapareció después de ir a una cita odontológica en Bogotá: habló su mamá y contó la decisión que tomaron

4. Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

5. Partido Conservador se aparta de la reforma a la salud: ponencia de archivo suma varios respaldos en la Comisión Séptima

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás PetroProcuraduríaCargos

Noticias Destacadas

Gabriel Eduardo Cano Díaz, joven desaparecido en Bogotá.

Gabriel Cano, de 18 años, desapareció después de ir a una cita odontológica en Bogotá: habló su mamá y contó la decisión que tomaron

Redacción Nación
Militares

Juez embarga cuentas bancarias del Ejército en Chocó: más de 4.000 uniformados no han recibido su pago completo

El extinto narco Pablo Escobar llevó decenas de animales exóticos a su Hacienda Nápoles, algunos son hoy un dolor de cabeza para el medio ambiente.

Se enciende de nuevo el debate por la Hacienda Nápoles: “¿quién ocupa más de 3.000 hectáreas?”, preguntan desde la ANT

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.