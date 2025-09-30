En las últimas horas, la defensa de Nicolás Petro radicó una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo para pedir que “replantee la continuación” de Lucy Laborde como fiscal a cargo del proceso contra el hijo del presidente y por hechos de corrupción. Sin embargo, en la Procuraduría ya estaban firmando el pliego de cargos en su contra, que advierte una “falta gravísima”.

La Procuraduría advirtió que Nicolás Petro no solo sabía que las conductas que estaba cometiendo eran ilícitas, sino que trató de ocultarlas a través de terceras personas, con familiares de su entonces esposa Day Vázquez, así logró desviar la atención de las autoridades respecto de su millonario patrimonio económico.

En la Fiscalía el hijo del presidente Gustavo Petro tiene pendiente una imputación de cargos por corrupción. | Foto: SEMANA/TWITTER

“Por ello, al encontrarse la conducta aquí desplegada dentro de esa categorización especialísima, no se es dable al operador disciplinario acatar otro tipo de criterios en su adecuación, luego, entonces, se califica provisionalmente la falta como FALTA GRAVÍSIMA”, explica el documento.

El pliego de cargos, que se convierte en la puerta de entrada al juicio disciplinario en contra del hijo del presidente, fue contundente en los elementos de prueba y la eventual responsabilidad del exdiputado en los hechos que fueron materia de investigación y que podría llevarlo a una sanción disciplinaria.

“Está demostrado que el disciplinado actuó de forma consciente y voluntariamente, conociendo la ilicitud de su comportamiento dirigido a la trasgresión de las normas citadas, teniendo el deber de actuar conforme a derecho, sin embargo, no lo hizo, por el contrario, con las pruebas tanto testimoniales y documentales obrantes en el expediente”, advierte el documento.

El Ministerio Público advierte de dolo en las actuaciones del hijo del presidente y, por tanto, la conclusión fue formular el pliego de cargos en su contra y por un enriquecimiento ilícito superior a los 1.300 millones de pesos. Los delegados de la Procuraduría advirtieron que Nicolás Petro no tuvo cómo demostrar el incremento patrimonial.

“Se advierte con meridana claridad que el investigado no solo conocía la ilicitud de conducta, sino que quiso ocultarla, verbigracia, con la utilización de terceras personas como lo es el señor César Emilio Vásquez Buendía, a través de quien se pretendió adquirir el inmueble de matrícula inmobiliaria con el objetivo de ocultar su verdadera titularidad”, dice el pliego de cargos.

“Es una actuación irregular y subrepticia”: dura carta de la fiscal del caso Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA