Este miércoles la Fiscalía hará la segunda imputación a Nicolás Petro, ahora por hechos de corrupción

Luego del escándalo que generó el anuncio de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, el día llegó. El hijo del presidente de la república tendrá que escuchar de la Fiscalía los elementos prueba que lo vinculan a hechos relacionados con corrupción, mientras se desempeñó como diputado del Atlántico.

La Fiscalía imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. El ente acusador tiene todos los elementos de prueba para advertir que el hijo del presidente de la república se apropió de recursos públicos destinados para los niños y adultos mayores en esa región del país.

Esta diligencia impactará al petrismo. | Foto: SEMANA

La evidencia está justamente en las declaraciones, conversaciones y audios que Nicolás Petro compartió con su entonces esposa Day Vázquez, en los que se explicaban la forma de recoger el dinero y mantener todas sus actividades bajo reserva. La Fiscalía advirtió en el principio de oportunidad de Vázquez, que el hijo del presidente actuó de manera delictiva.

“De acuerdo con lo anterior, este monto de dinero corresponde a un incremento patrimonial injustificado producto de ingresos clandestinos de dinero recibidos en efectivo, en diferentes oportunidades, de manera consciente y voluntaria”, señaló el ente acusador en el documento que se convirtió en el acuerdo de colaboración de Day Vázquez.

Las conversaciones del propio Nicolás Petro ahora son elementos de prueba para su propia imputación, seguramente, en ese momento en el que advertía la necesidad de mantener todo bajo reserva, no se imaginó que esos diálogos serían la evidencia que lo lleva a un nuevo señalamiento.

Day Vásquez: Puedes pasar por la plata donde Manyi.

Nicolás Petro: Amor, espera que salgo de esta vaina, estoy hablando con Miguel Ángel… ya voy para allá.

D.V.: Llega a donde Manyi, que se baje Díaz (escolta).

N.P.: Ya llegamos.

D.V.: Alfredo va a entregar.

N.P.: Ya se bajó Díaz.

D.V.: Bueno.N.P.: ¿Díaz se dio cuenta de que es plata?

D.V.: Ajá, ¿y cuál es el problema?

N.P.: Amor, entre mayor reserva es mejor.

En las conversaciones también se advierte la necesidad de hacer la imputación por el delito de tráfico de influencias. El mismo Nicolás advirtió de diferentes reuniones que adelantaba en la ciudad de Bogotá, cuando Gustavo Petro ya era presidente, buscando lo que denominó unos “cupos” que repartió en la ciudad de Barranquilla y con su propia familia.

La diligencia será por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. | Foto: SEMANA/TWITTER

Nicolás Petro: Ya llegué al Ministerio del Interior, pero la reunión es a las dos.

Day Vásquez: Te hubieras podido venir hoy.

N.P.: No amor, a las 6 tengo reunión y a las 8 también… Además, la reunión del DPS, es full clave. Ya me estoy desocupando de la reunión con Prada… Prada me dio unos cupos…

D.V.: Tendría que ver.

N:P.: Ajá mira… me dio 10 cupos, tres los voy a dar para Ciénaga, tres para mi mamá, uno para ti, y cinco para el tema político de Barranquilla.

Fiscal Lucy Laborde, a cargo de la investigación contra el hijo del Presidente, Nicolás Petrode, denunció formalmente presiones indebidas. | Foto: Montaje El País: Pantallazo audiencia/ Facebook Nicolás Petro