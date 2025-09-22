“Es una actuación irregular y subrepticia”: dura carta de la fiscal del caso Nicolás Petro a Luz Adriana Camargo

Una carta firmada por la fiscal Lucy Laborde, encargada de la investigación contra Nicolás Petro —hijo del presidente Gustavo Petro—, deja entrever que asuntos muy delicados ocurren al interior de la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía.

El documento, dirigido a la fiscal Luz Adriana Camargo advierte sobre extrañas resoluciones y “sorpresivas” reuniones en las que no se discuten asuntos del proceso, sino información que la misma delegada no logra entender.

Lucy Marcela Laborde y Luz Adriana Camargo | Foto: SEMANA

Señala Laborde, desde el anuncio de la imputación de cargos contra Nicolás Petro, las solicitudes de su defensa estarían llegando a la Dirección de Lavado de Activos en Bogotá, y desde allí se estarían respondiendo de manera “subrepticia”.

“Se indique por qué motivo, desde que se solicitó la audiencia imputación de cargos, no se corre traslado a este despacho de las peticiones y sus solicitudes de la defensa; por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia por parte de la delegada para las Finanzas Criminales, la directora contra el Lavado de Activos y la fiscal de apoyo que ha sido impuesta”, señalan las solicitudes de la fiscal Laborde.

La fiscal señala, en el documento, que tiene una trayectoria de más de 20 años en la Fiscalía y en la rama judicial, a cargo de procesos de gran importancia y relevancia para el país. Explica en detalle que el caso de Nicolás Petro es otro de esos expedientes en el que no ha requerido apoyo, particularmente en la etapa en la que se encuentra y a las puertas de un juicio.

Nicolás Petro y la fiscal Lucy Marcela Laborde, en las audiencias. | Foto: Pantallazo

Sin embargo, y a través de una resolución que no logra comprender, la Fiscalía le asigna una fiscal de apoyo cuando en el resto de las etapas del proceso estuvo sola y logró sacar adelante la investigación. Paradójicamente, a ella la trasladaron a la ciudad de Barranquilla para que de manera exclusiva se dedicara a este proceso y la fiscal de apoyo se queda en Bogotá.

“Esto no guarda relación alguna con las necesidades del despacho por cuanto el proceso que se sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, ante el señor juez segundo penal especializado Barranquilla, se ha adelantado por la suscrita de manera íntegra y ajustada a todos los EMP (Elementos Materiales Probatorios) recaudados no solo en esta investigación, sino en la etapa inicial”, dijo la fiscal en su carta.

Reiteró la funcionaria que, en la actualidad y como está el proceso, no requiere de apoyo de otros funcionarios que puedan afectar la autonomía de lo que se viene en etapa de juicio. Sin embargo, advierte que una vez se anunció la imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, empezaron a tomarse algunas decisiones que ponen en riesgo la independencia y autonomía de la entidad.

“El caso tiene un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo y no requiero apoyo, asesoría, ni orientación en dicho aspecto, por lo tanto, no se evidencia situación alguna que provea la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad eficacia y eficiencia en la administración de justicia”, enfatizó.