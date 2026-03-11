Nación

Day Vásquez pidió retirar las restricciones que tiene para salir del país; la Fiscalía la apoyó

La defensa de la exnuera del presidente de la República realizó una petición formal ante un juez.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 8:33 a. m.
Day Vásquez
Day Vásquez Foto: Instagram @des_coneva

Cuando Nicolás Petro y Day Vásquez fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento consistente en la prohibición de salir del país.

Desde entonces, Day Vásquez y el hijo del presidente de la República viven con una medida de aseguramiento en su contra. Por eso ahora la expareja de Petro le pide a la justicia que le retiren esa prohibición para salir del país, entendiendo que ella tiene un principio de oportunidad con la Fiscalía.

Las conversaciones, audios y fotos que tiene la Fiscalía se convirtieron en la prueba contra Nicolás Petro. Buena parte del material fue extraído de sus conversaciones con Day Vásquez.
La ex nuera del presidente Gustavo Petro hizo la solicitud ante un juez. Foto: Instagram Day Vásquez

La solicitud para retirar la medida de aseguramiento que cursa en contra de Day Vásquez fue apoyada por la Fiscalía, advirtiendo que la colaboración que ha entregado la exnuera del presidente de la República ha sido eficaz para develar los hechos de corrupción en la gobernación del Atlántico y cómo Nicolás Petro logró acumular millonarios recursos.

SEMANA revela el expediente en contra de los presuntos testaferros de Nicolás Petro y Day Vasquez. Familiares y amigos habrían prestado sus nombres

En la misma audiencia en la que Day Vásquez espera que se revoque la medida de aseguramiento en su contra, la defensa de Nicolás Petro, que resulta ser la misma de Laura Ojeda, trató de intervenir para rechazar esa solicitud que hizo la exintegrante de la familia presidencial.

Por su parte, Alait Freja Calao, representante legal de Day Vásquez, advirtió al juez que en este punto del proceso la participación del abogado de Nicolás Petro y Laura Ojeda no resulta pertinente, ni siquiera viable, y explicó las razones.

Day Vásquez en la audiencia en la que se iba a debatir la continuidad de su principio de oportunidad.
Day Vásquez en la audiencia en la que se iba a debatir la continuidad de su principio de oportunidad. Foto: Rama Judicial

Según el abogado, la imposición de una medida de aseguramiento en contra de Day Vásquez se hizo por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no por el de violación de datos personales, donde Laura Ojeda es víctima. Adicionalmente, la imputación por el delito de violación de datos personales fue posterior a la firma del principio de oportunidad.

El juez tuvo que suspender la diligencia para tomar una determinación. En primer lugar, para permitir la participación del representante legal de Laura Ojeda, y segundo, establecer si es procedente revocar la medida de aseguramiento.