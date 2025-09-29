Desde el presidente Gustavo Petro hasta la propia Fiscalía, se sorprendieron cuando se conoció que le harían una nueva imputación de cargos a Nicolás Petro. Pero lo que parece no recordar el primer mandatario, es la contundencia de las pruebas, redactadas por su hijo, antes y después de la campaña presidencial de 2022.

Fue el propio Nicolás el que escribió y pronunció, lo que ahora se convierte en evidencia en la nueva imputación de cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. SEMANA conoció las conversaciones entre Nicolás Petro y Day Vásquez con el detalle de la corrupción en el Atlántico.

En varias conversaciones, el hijo del presidente le explica a su entonces esposa la importancia de mantener todo bajo “reserva” y evitar que más personas se enteren de sus actividades, que incluían recoger dinero en efectivo, de acuerdo con la Fiscalía, producto de actos de corrupción a través de una fundación.

Day Vásquez: Puedes pasar por la plata donde Manyi.

Nicolás Petro: Amor, espera que salgo de esta vaina, estoy hablando con Miguel Ángel… ya voy para allá.

D.V.: Llega a donde Manyi, que se baje Díaz (escolta).

N.P.: Ya llegamos.

D.V.: Alfredo va a entregar.

N.P.: Ya se bajó Díaz.

D.V.: Bueno. N.P.: ¿Díaz se dio cuenta de que es plata?

D.V.: Ajá, ¿y cuál es el problema?

N.P.: Amor, entre mayor reserva es mejor.

Las conversaciones, audios y fotos que tiene la Fiscalía se convirtieron en la prueba contra Nicolás Petro. Buena parte del material fue extraído de sus conversaciones con Day Vásquez. | Foto: Instagram Day Vásquez

Las chats con Day Vásquez son la prueba de que la defensa de Nicolás Petro quiere derrotar y hasta deslegitimar, acudiendo incluso a exámenes psiquiátricos para advertir que ella tiene resentimiento, más que un deseo de justicia. Los dos hablan sin tapujos de puestos y contratos que salen gracias a su gestión.

Nicolás Petro: Ya llegué al Ministerio del Interior, pero la reunión es a las dos.

Day Vásquez: Te hubieras podido venir hoy.

N.P: No amor, a las 6 tengo reunión y a las 8 también… Además, la reunión del DPS, es full clave. Ya me estoy desocupando de la reunión con Prada… Prada me dio unos cupos…

D.V.: Tendría que ver.

N:P.: Aja mira… me dio 10 cupos, tres los voy a dar para Ciénaga, tres para mi mamá, uno para ti, y cinco para el tema político de Barranquilla.

Day Vázquez y Nicolas Petro. | Foto: SEMANA

Es allí donde aparece el tráfico de influencias. Nicolás Petro incluso le dice a Day Vásquez que hay un espacio para Laura Ojeda, en los llamados “cupos” que logró conseguir en Bogotá, con su papá como presidente. Lo que no se imaginó Day es que Ojeda se convertiría en la novia de su esposo.

N.P.: Dame el abogado, ya me están pidiendo eso.

D.V.: Es que no sé quién.

N.P.: No importa, para no perder el espacio… Ya Máximo me va a dar cinco, tengo tres de Ciénaga, tres mi mamá, que es el marido de mi prima, y el tuyo, que sería Laura… Entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.

Los chats que enredan a Nicolás Petro con la corrupción en el Atlántico. | Foto: SEMANA