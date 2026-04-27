Nicolás Petro usó clubes vacacionales militares en Cartagena mientras aseguró que no podía viajar a Barranquilla a su juicio

Nuevamente, las redes sociales hicieron lo suyo. Laura Ojeda, la novia de Nicolás Petro, se apresuró a publicar algunos encuentros en familia en clubes vacacionales de Cartagena, destinados exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública.

La Fiscalía pidió el arresto de Nicolás Petro por no asistir de manera presencial a las audiencias

El asunto no tendría mayor relevancia de no ser porque el mismo Nicolás Petro aseguró ante un juez que no podía viajar a la ciudad de Barranquilla para comparecer a las audiencias previas a su juicio por razones de seguridad y por estar incluido en la llamada lista Clinton.

Su defensa le dijo al juez que su inclusión en la lista Ofac le impide a Nicolás Petro adquirir tiquetes aéreos, la razón fundamental para asistir presencialmente a las audiencias judiciales. El juez lo comprendió y le permitió estar de forma remota, virtual, en las diligencias.

Con lo que no contaban las partes en el proceso es que Nicolás Petro sí pudo viajar, y en varias ocasiones, incluso muy cerca de la ciudad de Barranquilla, donde se desarrollan las diligencias judiciales. La Fiscalía logró establecer que el hijo del presidente viajó en seis oportunidades a Cartagena y Santa Marta.

“Fecha en la cual el señor Nicolás Fernando Petro manifestó no poder asistir a las audiencias de manera presencial por su imposibilidad de desplazamiento; es así que, para el efecto, se encuentra una de estas publicaciones del 28 de octubre de 2025, otra del 14 de diciembre de 2025 y el 15 del mismo mes. Mediante una orden de policía judicial se dio cuenta de las actividades de rastreo y verificación de medios abiertos en bases de datos públicos”, señaló la Fiscalía.

El asunto es más complejo. La fiscal del caso logró establecer que Nicolás Petro estuvo en la ciudad de Santa Marta, en un club militar con su familia, el mismo día en que se adelantó una audiencia judicial. En otras palabras, estuvo a menos de dos horas del lugar al que aseguró no podía llegar por estar en la lista Clinton.

Con esos elementos de prueba y la advertencia de que incumplió las órdenes del juzgado, la Fiscalía solicitó el arresto del hijo del presidente tras advertir que quedó demostrado cómo el argumento para no asistir a las audiencias se desdibuja. Nicolás Petro estaba muy cerca de la ciudad de Barranquilla y en clubes militares.

“Da origen a la ejecución inmediata de la sanción sin que contra ella proceda recurso alguno, teniendo en cuenta esta exposición y los elementos allegados al correo electrónico del despacho; esta delegada solicita sancionar con arresto, conmutable hasta por cinco días, conforme al artículo 143, al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho”, dijo la Fiscalía.

El juez tuvo que suspender las diligencias antes de cerrar la etapa probatoria de las audiencias, mientras toma una determinación sobre si aprueba o invalida la solicitud de la Fiscalía respecto a los días de arresto para Nicolás Petro y su abogado.