Gustavo Petro cuestionó que aún su nombre esté en la lista Clinton: “Me acusan de ser aliado de los narcos”

Desde Viena, en Austria, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un discurso en una nueva sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU.

En uno de los apartes de su intervención, el mandatario colombiano afirmó que aún está en la lista Clinton, castigo que profirió en su contra la administración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, Gustavo Petro criticó que lo acusaron de ser aliado de los narcos, aunque su Gobierno ha realizado, según él, la mayor incautación de cocaína de la historia.

En ese discurso en Viena, el jefe de Estado también habló sobre el daño que deja el consumo de fentanilo.

Esto dijo Gustavo Petro:

“La vida de una sociedad y de una cultura, y por qué pueden alcanzar niveles que incluso uno podría llamar de suicidio... El fentanilo es un suicidio. Para quienes conscientemente llegan a consumirlo sabiendo lo que implica, es porque dentro de ellos hay el ánimo ya de suicidarse. A diferencia de lo que sucede con la cocaína, con la que existe ese ánimo de enriquecerse o de trabajar más, ilusoriamente enriquecerse, o del cannabis más antiguo, cuando el ánimo era no estar de acuerdo con un poder y más bien soñar que ese poder no existe, aunque sí existe.

“Quiero decirlo aquí como presidente de Colombia: ya no me queda mucho tiempo, yo estoy en la lista Ofac (lista Clinton), no debería estar, me acusaron de ser aliado de los narcos, en el momento en que más coca incautamos en Colombia llegamos a 3.300 toneladas.

“Son campesinos muy pobres, podría explicar, pero ya me llevaría mucho tiempo el porqué en Colombia se cultiva hoja de coca, siendo que sus sociedades —excepto algunas muy pocas de tipo ancestral— no consumían hoja de coca”.

“Y la explicación que les daría en pocas palabras es que en Colombia se cultiva hoja de coca porque es una de las sociedades más desiguales del mundo y porque su desigualdad social arranca a partir de la estructura de tenencia de la tierra”.