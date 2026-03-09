Política

Defensora del Pueblo reprocha polémico video de Armando Benedetti: “Esto es inadmisible”

Iris Marín se pronunció en redes sociales luego de que el ministro del Interior difundiera una controvertida grabación en redes sociales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 11:50 a. m.
Defensora del Pueblo, Iris Marín, y ministro del Interior, Armando Benedetti.
Defensora del Pueblo, Iris Marín, y ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Semana.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, levantó su voz de protesta para reprochar una grabación que difundió el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones legislativas y de las consultas este domingo, 8 de marzo.

El protagonista del video es Benedetti. Con un extintor en mano, narró: “Hoy estoy muy feliz y este extintor es para aquellos que se quemaron el día de las elecciones. Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonesto”.

Ministro Armando Benedetti, con extintor en mano, envió mensaje a quienes se ‘quemaron’ en las elecciones

El alto funcionario continuó diciendo: “Esas personas son unas payasas, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas, ni absolutamente nada. Son unos pobres pendejos desocupados, después de todo. Y para todos esos que se quemaron, solo Benedetti y Petro en esta mondá”.

Aparte del video, él acompañó el video con el siguiente texto: “Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos”.

Política

Gustavo Petro cuestionó que aún su nombre esté en la lista Clinton: “Me acusan de ser aliado de los narcos”

Política

Pese a la ola de interacción política en redes sociales y al álgido ambiente del país, la abstención electoral de los colombianos fue del 49,38 %

Política

“Espero que Roy Barreras cumpla su promesa”: Daniel Quintero le dijo a SEMANA que, tras los resultados de este domingo, es viable “buscar ya” a Iván Cepeda

Política

Gustavo Petro llegó a Austria para participar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU

Política

El mensaje de Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo tras las elecciones y el “horror” de algunas encuestas

Confidenciales

Rodrigo Londoño, excomandante Farc, habla de la derrota de su partido: “Nuestra brega por la paz con justicia social no termina”

Política

Angélica Lozano, pareja de Claudia López, y su mensaje tras ‘quemarse’ en las urnas

Confidenciales

Ministro Armando Benedetti, con extintor en mano, envió mensaje a quienes se ‘quemaron’ en las elecciones

Confidenciales

El curioso atuendo con el que fue a votar la esposa de Benedetti; tendría mensaje político: ¿se va con el tigre o el jaguar?

Confidenciales

“Armando Benedetti es un PhD en compra de votos”: Francisco Santos no se guardó nada sobre el Ministro del Interior

Mensaje de la defensora del Pueblo

La defensora del Pueblo no ocultó su molestia con la publicación que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Así lo manifestó a través de su cuenta oficial de X: “Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad”.

Ella explicó que se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales: “El Estado de derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores”, agregó la funcionaria.

La defensora del Pueblo niega fraude electoral: “No tenemos información que nos lleve a constatar la existencia de ese riesgo”

Marín también dijo que las funciones y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley están por encima de quienes ejercen temporalmente el poder público. “Precisamente en ello radica el verdadero sentido del Estado de derecho”. A su vez, mencionó en la publicación a la Procuraduría General de la Nación, quien se encarga de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro criticó castigo de EE.UU. pese a que su Gobierno incautó varias toneladas de cocaína.

Gustavo Petro cuestionó que aún su nombre esté en la lista Clinton: “Me acusan de ser aliado de los narcos”

Elecciones legislativas 2026 conteo de votos en el coliseo del pueblo Cali

Pese a la ola de interacción política en redes sociales y al álgido ambiente del país, la abstención electoral de los colombianos fue del 49,38 %

De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Roy Barreras e Iván Cepeda, todos aspirantes a la Casa de Nariño

“Espero que Roy Barreras cumpla su promesa”: Daniel Quintero le dijo a SEMANA que, tras los resultados de este domingo, es viable “buscar ya” a Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro llegó a Austria en un nuevo viaje internacional.

Gustavo Petro llegó a Austria para participar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU

Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo

El mensaje de Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo tras las elecciones y el “horror” de algunas encuestas

rodrigo londoño Excomandante de las Farc

Rodrigo Londoño, excomandante Farc, habla de la derrota de su partido: “Nuestra brega por la paz con justicia social no termina”

Angélica Lozano senadora y candidata al senado.

Angélica Lozano, pareja de Claudia López, y su mensaje tras ‘quemarse’ en las urnas

Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo reveló a SEMANA cuáles son sus diferencias con Paloma Valencia; de ellas depende si se convierte en su fórmula vicepresidencial

John Moisés Besaile Fayad y Wadith Manzur Imbett.

Polémicos Besaile y Manzur lideran la votación al Senado en Córdoba: así quedó el mapa político

Noticias Destacadas