Defensora del Pueblo reprocha polémico video de Armando Benedetti: “Esto es inadmisible”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, levantó su voz de protesta para reprochar una grabación que difundió el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones legislativas y de las consultas este domingo, 8 de marzo.

El protagonista del video es Benedetti. Con un extintor en mano, narró: “Hoy estoy muy feliz y este extintor es para aquellos que se quemaron el día de las elecciones. Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonesto”.

El alto funcionario continuó diciendo: “Esas personas son unas payasas, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas, ni absolutamente nada. Son unos pobres pendejos desocupados, después de todo. Y para todos esos que se quemaron, solo Benedetti y Petro en esta mondá”.

Aparte del video, él acompañó el video con el siguiente texto: “Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos”.

Mensaje de la defensora del Pueblo

La defensora del Pueblo no ocultó su molestia con la publicación que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Así lo manifestó a través de su cuenta oficial de X: “Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad”.

Ella explicó que se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales: “El Estado de derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores”, agregó la funcionaria.

Marín también dijo que las funciones y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley están por encima de quienes ejercen temporalmente el poder público. “Precisamente en ello radica el verdadero sentido del Estado de derecho”. A su vez, mencionó en la publicación a la Procuraduría General de la Nación, quien se encarga de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos.