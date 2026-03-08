Confidenciales

Ministro Armando Benedetti, con extintor en mano, envió mensaje a quienes se ‘quemaron’ en las elecciones

De forma jocosa, el ministro del Interior dijo que estaba “feliz” con estos resultados.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
8 de marzo de 2026, 10:17 p. m.
Ministro del Interior, Armando Benedetti.
Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @AABenedetti

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas y de consultas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, envió un mensaje a los políticos que no alcanzaron el mayor número de votos y quedaron por fuera.

“Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos”, dijo el funcionario del Gobierno Petro.

Benedetti con extintor en mano, habló de aquellos ‘quemados’ que dejaron estas elecciones del 8 de marzo.

“Hoy estoy muy feliz, y este extintor es para aquellos que se quemaron el día de las elecciones. Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonesto. Esas personas son unas payasas, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas, ni absolutamente nada. Son unos pobres pendejos desocupados, después de todo. Y para todos esos que se quemaron, solo Benedetti y Petro en esta monda”, puntualizó el ministro.

Confidenciales

Las redes sociales se burlan de Invamer por inflar a la candidata Claudia López

Confidenciales

Katherine Miranda acepta su derrota: “Dios tendrá sus planes”

Confidenciales

Angélica Lozano se ‘quemó’ y su baja votación no le permitirá repetir curul en el Senado

Confidenciales

Andrei Roman, de AtlasIntel, le saca en cara a Daniel Coronell que acertó con la derrota de Claudia López

Confidenciales

Diana Ángel celebra resultado del Pacto Histórico y lanza advertencia de cara a elecciones presidenciales: “No vale un peso”

Confidenciales

Tras ganar la Gran Consulta por Colombia, así recordó Paloma Valencia a Miguel Uribe Turbay

Confidenciales

“Vice, vice, vice”: el coro que se escuchó en el discurso de Paloma Valencia cuando habló de Juan Daniel Oviedo

Política

Exigen a Armando Benedetti retractarse tras haber relacionado a las Altas Cortes con los “narcos”; el ministro respondió

Confidenciales

Armando Benedetti se solidariza con Angie Rodríguez tras vulneración en su casa: “A pocas personas he querido como ella”

Nación

El proyecto de ley, la mansión y el préstamo con el mecenas del petrismo, Euclides Torres, que tienen enredado a Benedetti en la Corte Suprema

Más de Confidenciales

Invamer sobreestimó el desempeño de Claudia López en las urnas.

Las redes sociales se burlan de Invamer por inflar a la candidata Claudia López

Semana Noticias

Katherine Miranda acepta su derrota: “Dios tendrá sus planes”

Angélica Lozano, senadora de la República y esposa de Claudia López.

Angélica Lozano se ‘quemó’ y su baja votación no le permitirá repetir curul en el Senado

Andrei Roman, de AtlasIntel, le saca en cara a Daniel Coronell que acertó con la derrota de Claudia López.

Andrei Roman, de AtlasIntel, le saca en cara a Daniel Coronell que acertó con la derrota de Claudia López

Foto: Instagram @dianangel01

Diana Ángel celebra resultado del Pacto Histórico y lanza advertencia de cara a elecciones presidenciales: “No vale un peso”

Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay

Tras ganar la Gran Consulta por Colombia, así recordó Paloma Valencia a Miguel Uribe Turbay

Elecciones 2026

“Vice, vice, vice”: el coro que se escuchó en el discurso de Paloma Valencia cuando habló de Juan Daniel Oviedo

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

Tras la votación de este domingo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran las posibilidades de ganar la Presidencia, según Polymarket

Juan Daniel Oviedo, Gustavo Bolívar, Roy Barreras y Daniel Quintero

“Sedujo más votos de la izquierda Oviedo”: Gustavo Bolívar sobre los resultados de Roy Barreras y Daniel Quintero

Noticias Destacadas