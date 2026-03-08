Ministro Armando Benedetti, con extintor en mano, envió mensaje a quienes se ‘quemaron’ en las elecciones

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas y de consultas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, envió un mensaje a los políticos que no alcanzaron el mayor número de votos y quedaron por fuera.

“Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos”, dijo el funcionario del Gobierno Petro.

Benedetti con extintor en mano, habló de aquellos ‘quemados’ que dejaron estas elecciones del 8 de marzo.

“Hoy estoy muy feliz, y este extintor es para aquellos que se quemaron el día de las elecciones. Hablo de aquellos que quisieron hacer campaña hablando de mi dignidad, tratándome de deshonesto. Esas personas son unas payasas, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas, ni absolutamente nada. Son unos pobres pendejos desocupados, después de todo. Y para todos esos que se quemaron, solo Benedetti y Petro en esta monda”, puntualizó el ministro.