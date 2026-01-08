Política

Exigen a Armando Benedetti retractarse tras haber relacionado a las Altas Cortes con los “narcos”; el ministro respondió

El ministro del Interior se defendió de lo que quería haber dicho.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

9 de enero de 2026, 3:29 a. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: SAMANTHA CHAVEZ

A través de un escrito firmado por más de 30 exmagistrados del Consejo de Estado, le pidieron al ministro del Interior, Armando Benedetti, retractarse por unas supuestas palabras que dijo.

Según la carta, el funcionario del Gobierno nacional, habría relacionado a las Altas Cortes con los “narcos” por no haberse pronunciado en favor del presidente Gustavo Petro en medio de la crisis con Estados Unidos y su homólogo Donald Trump.

Armando Benedetti anticipa cuándo llegará a Bogotá Delcy Rodríguez, la sustituta en Venezuela de Nicolás Maduro

“Las afirmaciones efectuadas por el ministro, acusando a los presidentes de “las Cortes” de actuar “con cobardía y oposición al gobierno…”, así como de calificarlos de “narcos” y de sostener que estarían de acuerdo en que ellos, como miembros del Estado, no tienen legitimidad, carecen de veracidad, ofenden la dignidad que representan en la institucionalidad, resultan calumniosas y desconocen uno de los pilares fundamentales de la democracia y del Estado Social de Derecho: la separación de los poderes públicos”, dice parte del escrito.

Y agregó: “Le exigimos al señor ministro que se retracte de sus opiniones calumniosas y que reconozca públicamente la plena vigencia de los principios democráticos, así como el respeto debido a la autonomía e independencia judicial”.

Política

Álvaro Uribe asegura que el presidente Petro engaña al país: “Hay un problema que a mí me preocupa muchísimo”

Nación

Petro sin visa: las opciones que tiene el presidente para viajar a Estados Unidos tras la invitación de Donald Trump

Política

Gustavo Petro buscó que la oposición venezolana llegara al gabinete de Nicolás Maduro

Política

Armando Benedetti anticipa cuándo llegará a Bogotá Delcy Rodríguez, la sustituta en Venezuela de Nicolás Maduro

Política

Anuncian visita de Delcy Rodríguez a Colombia. Esto es lo que se sabe

Política

Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

Política

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Política

Gobierno Petro informó que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra criminales y carteles de droga

Nación

Armando Benedetti confirmó que el Gobierno alista decreto de emergencia para la frontera durante el PMU en Cúcuta

Política

Estos fueron los grandes hechos y protagonistas de Colombia en 2025

Tras conocer esta carta, el ministro de Petro no se guardó nada y respondió frente a este tema donde se defendió de lo que quería haber dicho.

Los detalles de la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro. Habla Armando Benedetti

“Yo jamás me atrevería a faltarle el respeto a las Altas Cortes. Siempre las he respetado. Nunca las he relacionado con los narcos. Lo que quise decir es que si una Corte cree que el Estado es fallido, como lo era en Venezuela, hacía parte entonces de ese Estado fallido”, dijo Benedetti inicialmente este jueves, 8 de enero, en su cuenta personal de X.

El ministro fue enfático en mencionar que “el presidente Gustavo Petro no necesita que lo defienda, el país sí necesita que las altas dignidades del Estado defiendan la independencia nacional como dice la Constitución, eso era todo, lo demás es exponerme ante la Justicia”.

Más de Política

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Álvaro Uribe asegura que el presidente Petro engaña al país: “Hay un problema que a mí me preocupa muchísimo”

Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior.

Exigen a Armando Benedetti retractarse tras haber relacionado a las Altas Cortes con los “narcos”; el ministro respondió

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Petro sin visa: las opciones que tiene el presidente para viajar a Estados Unidos tras la invitación de Donald Trump

Presidente Gustavo Petro, Nicolás Maduro

Gustavo Petro buscó que la oposición venezolana llegara al gabinete de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reacciona luego de prestar juramento como presidenta interina de Venezuela durante la sesión inaugural del Periodo Constitucional Legislativo 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo el 5 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela (Foto de Jesús Vargas/Getty Images)

Armando Benedetti anticipa cuándo llegará a Bogotá Delcy Rodríguez, la sustituta en Venezuela de Nicolás Maduro

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez

Anuncian visita de Delcy Rodríguez a Colombia. Esto es lo que se sabe

Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Carlos Carrillo denunció por acoso laboral a la directora del Dapre

Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por acoso laboral

David Luna entregó 1.300.000 firmas para inscribir oficialmente su candidatura presidencial.

David Luna recibe aval de la Registraduría y queda oficialmente habilitado como candidato presidencial

Noticias Destacadas