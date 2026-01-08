Exigen a Armando Benedetti retractarse tras haber relacionado a las Altas Cortes con los “narcos”; el ministro respondió

A través de un escrito firmado por más de 30 exmagistrados del Consejo de Estado, le pidieron al ministro del Interior, Armando Benedetti, retractarse por unas supuestas palabras que dijo.

Según la carta, el funcionario del Gobierno nacional, habría relacionado a las Altas Cortes con los “narcos” por no haberse pronunciado en favor del presidente Gustavo Petro en medio de la crisis con Estados Unidos y su homólogo Donald Trump.

“Las afirmaciones efectuadas por el ministro, acusando a los presidentes de “las Cortes” de actuar “con cobardía y oposición al gobierno…”, así como de calificarlos de “narcos” y de sostener que estarían de acuerdo en que ellos, como miembros del Estado, no tienen legitimidad, carecen de veracidad, ofenden la dignidad que representan en la institucionalidad, resultan calumniosas y desconocen uno de los pilares fundamentales de la democracia y del Estado Social de Derecho: la separación de los poderes públicos”, dice parte del escrito.

Y agregó: “Le exigimos al señor ministro que se retracte de sus opiniones calumniosas y que reconozca públicamente la plena vigencia de los principios democráticos, así como el respeto debido a la autonomía e independencia judicial”.

Tras conocer esta carta, el ministro de Petro no se guardó nada y respondió frente a este tema donde se defendió de lo que quería haber dicho.

“Yo jamás me atrevería a faltarle el respeto a las Altas Cortes. Siempre las he respetado. Nunca las he relacionado con los narcos. Lo que quise decir es que si una Corte cree que el Estado es fallido, como lo era en Venezuela, hacía parte entonces de ese Estado fallido”, dijo Benedetti inicialmente este jueves, 8 de enero, en su cuenta personal de X.

El ministro fue enfático en mencionar que “el presidente Gustavo Petro no necesita que lo defienda, el país sí necesita que las altas dignidades del Estado defiendan la independencia nacional como dice la Constitución, eso era todo, lo demás es exponerme ante la Justicia”.