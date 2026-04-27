La Fiscalía pidió el arresto de Nicolás Petro por no asistir de manera presencial a las audiencias

La Fiscalía logró establecer que mientras Nicolás Petro solicitó no asistir de manera presencial a las audiencias de la ciudad de Barranquilla, por estar incluido en la llamada Lista Clinton, lo que le impedía comprar tiquetes aéreos, sí estuvo en clubes militares en Cartagena y Santa Marta.

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Esta situación, en criterio de la fiscal del caso, representa un incumplimiento claro a las órdenes del juzgado que advirtió la forma en la que se realizarían las audiencias previas al juicio. Serían de manera presencial, pero se exceptuó a Nicolás Petro teniendo en cuenta la solicitud que hizo su defensa, también por condiciones de seguridad.

La Fiscalía presentó una serie de elementos de prueba que advierten cómo Nicolás Petro estuvo en diferentes oportunidades en Cartagena y Santa Marta, en los clubes vacacionales de las fuerzas militares; incluso, en una oportunidad, el mismo día de una audiencia que se adelantaba en la ciudad de Barranquilla.

Al terminar la exposición de los elementos de prueba, que advierten cómo Nicolás Petro, mientras decía que no podía estar de manera presencial en las audiencias de Barranquilla, estaba a menos de dos horas y en centros vacacionales en las ciudades mencionadas, la Fiscalía solicitó el arresto de Nicolás Petro y su abogado.

“Da origen a la ejecución inmediata de la sanción sin que contra ella recurso alguno, teniendo en cuenta esta exposición y los elementos allegados al correo electrónico del despacho. Esta delegada solicita sancionar con arresto y conmutable hasta por cinco días conforme al artículo 143 al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho”, dijo la Fiscalía.

La sanción, en criterio de la Fiscalía, debe incluir al abogado de Nicolás Petro tras advertir que fue la defensa la que hizo la solicitud formal ante el despacho, que Nicolás Petro no podía viajar por estar en la llamada Lista Clinton, y ahora se encuentran con que el hijo del presidente Gustavo Petro está visitando clubes vacacionales y muy cerca de donde se adelantan las audiencias.

“Fecha en la cual el señor Nicolás Fernando Petro manifestó no poder asistir a las audiencias de manera presencial por su imposibilidad de desplazamiento; es así que para el efecto se encuentra una de estas publicaciones del 28 de octubre de 2025, otra del 14 de diciembre de 2025 y el 15 del mismo mes. Mediante una orden de policía judicial se dio cuenta de las actividades de rastreo y verificación de medios abiertos en bases de datos públicos”, señaló la Fiscalía.

La solicitud obligó al despacho judicial a suspender las audiencias previstas para este lunes y martes, mientras se resuelve el arresto del hijo del presidente Petro y su defensa por advertir la imposibilidad de ir a las audiencias, cuando, según la fiscal del caso, estaba muy cerca y en clubes para miembros de la Fuerza Pública.