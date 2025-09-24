La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

La fiscal Lucy Laborde, responsable de la investigación contra Nicolás Petro, recibió el proceso por asignación especial, no lo pidió y ahora que hace su trabajo, investigar, aparentemente se convirtió en la piedra en el zapato de la propia fiscal general Luz Adriana Camargo.

En una carta, advirtió una serie de hechos que ocurrieron mientras Camargo estaba de vacaciones. La fiscal Camargo respondió la misiva y, en cinco páginas, defendió las decisiones que en criterio de Laborde se convirtieron en un riesgo para la autonomía e independencia de los fiscales.

La fiscal general respondió una carta que remitió a su despacho, la responsable del caso contra el hijo del presidente. | Foto: Suminiostrada a Semana A.P.I.

La fiscal general explicó por qué las decisiones estaban soportadas en los criterios de selección y necesidad para la Fiscalía, sin embargo, lanzó varias pullas que no cayeron en gracia entre algunos funcionarios del ente acusador. Camargo dijo que esperaba que la “experiencia” de la fiscal Laborde le permita actuar con “dignidad” en su trabajo.

“Confío, doctora Laborde Betancourt, que con respaldo en la extensa trayectoria profesional que describe, sabrá representar dignamente a la Fiscalía General de la Nación en esta y en todas las actuaciones a su cargo, consciente de la gran responsabilidad que significa trabajar al servicio de los altos intereses de la justicia del país”, señaló la respuesta de la fiscal general.

La jefe del ente acusador no hizo ninguna referencia a los reparos y acusaciones que hizo el presidente de la República Gustavo Petro y su abogado, que es el mismo de Nicolás Petro, en contra de la fiscal Laborde, a quien señalaron de estar al servicio de una campaña presidencial.

Al contrario, en un párrafo y a modo de recordatorio, le dijo a la fiscal Laborde que los servidores de la Fiscalía deben estar comprometidos con la “lealtad institucional”, como si acaso no fuera un valor intrínseco en las actuaciones de la funcionaria.

“El trabajo que realiza la Fiscalía requiere de servidores comprometidos en realizar la labor de la justicia, con lealtad institucional y entendimiento de la supremacía del servicio al ciudadano. La Fiscalía en su integridad se debe a los colombianos y, como tal, es su obligación honrar la confianza depositada en sus actuaciones”, señaló la fiscal general.

La fiscal Laborde en su autonomía tomó la determinación de solicitar una nueva audiencia de imputación de cargos contra el hijo del presidente Gustavo Petro. La delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, firmó una resolución para nombrar una fiscal de apoyo en el proceso.

