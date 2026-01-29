Donald Trump crea nuevo cargo federal para combatir el fraude a nivel nacional

El presidente Donald Trump presentó la nominación como parte de un esfuerzo por centralizar la investigación de esquemas de fraude que afectan programas federales y recursos públicos.

Según la administración, investigaciones recientes identificaron redes multimillonarias de fraude en estados como Minnesota y California. Estos hechos evidenciaron la necesidad de una estructura nacional dedicada exclusivamente a este tipo de delitos.

La nueva oficina del Departamento de Justicia busca reforzar la persecución de estafas en EE. UU.

El presidente Trump presentó la nominación como parte de un esfuerzo para centralizar la investigación de esquemas de fraude que afectan programas federales y recursos públicos. Según la administración, investigaciones recientes identificaron redes multimillonarias de fraude en estados como Minnesota y California, lo que evidenció la necesidad de una estructura nacional dedicada exclusivamente a estos delitos.

Colin McDonald es un fiscal federal con amplia experiencia en litigios complejos y coordinación interagencial, cualidades que la Casa Blanca considera esenciales para enfrentar redes de fraude que cruzan múltiples jurisdicciones. La creación de la División Nacional contra el Fraude refleja la estrategia de la administración para reforzar la integridad de los programas federales y aumentar la coordinación entre agencias judiciales.

Trump aseguró en su anuncio que el objetivo es “acabar con el fraude y restaurar la confianza en los recursos del pueblo estadounidense”. Hasta el momento, McDonald no ha emitido declaraciones sobre su nominación. La confirmación del cargo requiere la aprobación del Senado, un paso que definirá su capacidad para asumir formalmente las funciones del puesto, como lo registra un artículo de Univisión.

Una nueva estrategia federal para frenar estafas millonarias

La medida ha generado atención inmediata en medios y legisladores, dado que el nuevo cargo centraliza responsabilidades que anteriormente estaban dispersas entre diferentes oficinas y fiscalías. Esto podría acelerar la persecución de estafas de gran escala en todo el país.

El anuncio llega en un contexto de creciente presión política para endurecer la vigilancia sobre el uso de fondos públicos y los programas federales, en momentos en que las autoridades han detectado esquemas sofisticados de fraude en distintas regiones del país. La nominación generó reacciones inmediatas en Washington.

Algunos legisladores republicanos celebraron la creación del cargo como un paso necesario para reforzar la lucha contra estafas que afectan a los contribuyentes. Sectores críticos advirtieron que la nueva división deberá operar con independencia para evitar un uso político de las investigaciones.

Por ahora, el nombramiento queda sujeto al proceso de confirmación en el Senado. La Casa Blanca sostiene que la nueva división permitirá una respuesta más rápida y coordinada entre fiscalías y agencias federales, aunque el alcance real de su impacto dependerá del proceso de confirmación y de cómo se implemente esta estructura dentro del Departamento de Justicia.