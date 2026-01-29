Estados Unidos

Donald Trump crea nuevo cargo federal para combatir el fraude a nivel nacional

La Casa Blanca anunció al primer fiscal general adjunto para liderar la nueva División Nacional contra el Fraude.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

29 de enero de 2026, 12:03 p. m.
Donald Trump anunció la creación de un nuevo cargo en el Departamento de Justicia
Donald Trump anunció la creación de un nuevo cargo en el Departamento de Justicia Foto: Composición Semana/ Getty Images

El presidente Donald Trump presentó la nominación como parte de un esfuerzo por centralizar la investigación de esquemas de fraude que afectan programas federales y recursos públicos.

Según la administración, investigaciones recientes identificaron redes multimillonarias de fraude en estados como Minnesota y California. Estos hechos evidenciaron la necesidad de una estructura nacional dedicada exclusivamente a este tipo de delitos.

Tras denuncias de Donald Trump, el FBI allana un centro electoral en Georgia, Estados Unidos

La nueva oficina del Departamento de Justicia busca reforzar la persecución de estafas en EE. UU.

El presidente Trump presentó la nominación como parte de un esfuerzo para centralizar la investigación de esquemas de fraude que afectan programas federales y recursos públicos. Según la administración, investigaciones recientes identificaron redes multimillonarias de fraude en estados como Minnesota y California, lo que evidenció la necesidad de una estructura nacional dedicada exclusivamente a estos delitos.

Colin McDonald es un fiscal federal con amplia experiencia en litigios complejos y coordinación interagencial, cualidades que la Casa Blanca considera esenciales para enfrentar redes de fraude que cruzan múltiples jurisdicciones. La creación de la División Nacional contra el Fraude refleja la estrategia de la administración para reforzar la integridad de los programas federales y aumentar la coordinación entre agencias judiciales.

Estados Unidos

Insólito: después de 16 años, podría ver caer nieve en esta ciudad de Florida. Sería el próximo fin de semana

Estados Unidos

Nueva York abre sus escuelas después de la tormenta invernal que azotó gran parte del país

Estados Unidos

Tras denuncias de Donald Trump, el FBI allana un centro electoral en Georgia, Estados Unidos

Estados Unidos

Juez bloquea la deportación del niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre ecuatoriano

Estados Unidos

Elon Musk vs. Wall Street: el rendimiento de Tesla disminuyó y SpaceX saldría de la bolsa en una fecha clave

Estados Unidos

Tensión por Groenlandia: Marco Rubio se pronunció respecto al caso y asegura que habrá reuniones

Estados Unidos

Ciudadanía en EE. UU.: lista completa de los apellidos que hacen más fácil conseguir la green card

Mundo

Rusia lanza alarmante predicción si Estados Unidos ataca a Irán: esta fue la advertencia a Donald Trump

Mundo

Delcy Rodríguez dio sorpresiva orden a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino en pleno evento militar, pese a advertencias de EE. UU.

Mundo

Gobierno Trump toma dura decisión contra los agentes del ICE acusados del asesinato de un ciudadano

Trump aseguró en su anuncio que el objetivo es “acabar con el fraude y restaurar la confianza en los recursos del pueblo estadounidense”. Hasta el momento, McDonald no ha emitido declaraciones sobre su nominación. La confirmación del cargo requiere la aprobación del Senado, un paso que definirá su capacidad para asumir formalmente las funciones del puesto, como lo registra un artículo de Univisión.

Una nueva estrategia federal para frenar estafas millonarias

La medida ha generado atención inmediata en medios y legisladores, dado que el nuevo cargo centraliza responsabilidades que anteriormente estaban dispersas entre diferentes oficinas y fiscalías. Esto podría acelerar la persecución de estafas de gran escala en todo el país.

El anuncio llega en un contexto de creciente presión política para endurecer la vigilancia sobre el uso de fondos públicos y los programas federales, en momentos en que las autoridades han detectado esquemas sofisticados de fraude en distintas regiones del país. La nominación generó reacciones inmediatas en Washington.

‘Walkout’ nacional contra ICE: miles de estudiantes convocan protestas en escuelas de Estados Unidos

Algunos legisladores republicanos celebraron la creación del cargo como un paso necesario para reforzar la lucha contra estafas que afectan a los contribuyentes. Sectores críticos advirtieron que la nueva división deberá operar con independencia para evitar un uso político de las investigaciones.

Por ahora, el nombramiento queda sujeto al proceso de confirmación en el Senado. La Casa Blanca sostiene que la nueva división permitirá una respuesta más rápida y coordinada entre fiscalías y agencias federales, aunque el alcance real de su impacto dependerá del proceso de confirmación y de cómo se implemente esta estructura dentro del Departamento de Justicia.

Más de Estados Unidos

Los automovilistas conducen bajo nieve intensa en la autopista N. Davis el martes 21 de enero de 2025 en Pensacola, Florida (Luis Santana/Tampa Bay Times vía AP)

Insólito: después de 16 años, podría ver caer nieve en esta ciudad de Florida. Sería el próximo fin de semana

Se esperan fuertes nevadas en varias zonas de Estados Unidos

Nueva York abre sus escuelas después de la tormenta invernal que azotó gran parte del país

El presidente Donald J. Trump anunció la creación de un nuevo cargo en el Departamento de Justicia para liderar la lucha nacional contra el fraude federal.

Donald Trump crea nuevo cargo federal para combatir el fraude a nivel nacional

El presidente Donald Trump habla con la prensa durante un vuelo en el Air Force One a la Base Conjunta Andrews, Maryland.

Tras denuncias de Donald Trump, el FBI allana un centro electoral en Georgia, Estados Unidos

La fotografía difundida muestra al pequeño Liam Conejo Ramos, de 5 años, con su mochila y sombrero.

Juez bloquea la deportación del niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre ecuatoriano

X

Elon Musk vs. Wall Street: el rendimiento de Tesla disminuyó y SpaceX saldría de la bolsa en una fecha clave

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., durante una reunión diplomática mientras crece el debate por Groenlandia.

Tensión por Groenlandia: Marco Rubio se pronunció respecto al caso y asegura que habrá reuniones

Un juez federal en New Hampshire está evaluando si otorga estatus de acción de clase a la demanda interpuesta por la ACLU contra la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump.

Ciudadanía en EE. UU.: lista completa de los apellidos que hacen más fácil conseguir la green card

Wall Street - Indicadores

Wall Street salió ileso, luego del anuncio de la FED de dejar las tasas de interés quietas en EE. UU.

X

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

Noticias Destacadas