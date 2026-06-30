Padres son acusados de homicidio en EE. UU. tras la muerte de un niño de 7 años que superaba los 100 kilos

Uno de los casos de presunta negligencia infantil que más ha conmocionado a Estados Unidos en los últimos meses volvió a ocupar la atención de las autoridades. Los padres de un niño de siete años que llegó a pesar cerca de 100 kilos fueron acusados de homicidio y abuso infantil tras la muerte del menor, ocurrida en noviembre de 2025 en el estado de Michigan.

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Damien y Jessica O’Brien enfrentan cargos por homicidio no premeditado y tres cargos de abuso infantil en segundo grado, según documentos judiciales. De ser declarados culpables, podrían recibir una condena de cadena perpetua.

Casper O’Brien falleció el 4 de noviembre de 2025 en Flint Township, Michigan, después de que" los servicios de emergencia respondieran a una llamada al 911 que alertaba sobre un niño con graves dificultades para respirar.

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue una miocardiopatía dilatada, una enfermedad que agranda y debilita el corazón hasta impedir que bombee sangre de manera eficiente. El informe del médico forense del condado de Genesee indica que esta afección suele estar relacionada con la obesidad mórbida.

El informe forense señala que el niño consumía principalmente papas fritas y comida rápida. Foto: Getty Images

Al momento de su fallecimiento, Casper medía 1,27 metros y tenía un índice de masa corporal (IMC) de 71,7. Como referencia, las tablas de crecimiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que el IMC habitual para un niño de su edad es cercano a 16.

La investigación también reveló que el menor no asistía a la escuela. Su última consulta médica había ocurrido en 2024, cuando pesaba alrededor de 47 kilos. En ese momento fue diagnosticado con tos aguda, congestión de garganta y una enfermedad metabólica, por lo que fue remitido a un endocrinólogo pediátrico. Sin embargo, según el informe forense, nunca acudió a esa valoración.

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Durante la inspección de la vivienda, las autoridades encontraron condiciones que reforzaron las sospechas de negligencia.

El médico forense, citando información de las fuerzas del orden y de los Servicios de Protección Infantil, describió una casa con “montones de basura en la mayor parte de la vivienda”. Además, el informe señala que Casper rechazaba bañarse y que su alimentación se basaba principalmente en papas fritas de paquete y comida rápida.

Los investigadores también encontraron a la hermana de Casper, de cinco años, en condiciones preocupantes. De acuerdo con los documentos judiciales, la menor estaba sucia, tenía el cabello enredado y presentaba obesidad mórbida, situación por la que los padres enfrentan uno de los cargos de abuso infantil.

La autopsia determinó que el niño murió por una enfermedad cardíaca asociada con la obesidad mórbida. Foto: Getty Images

Los abogados defensores de Damien y Jessica O’Brien afirmaron que es “prematuro” y “demasiado pronto” pronunciarse sobre las acusaciones, ya que aún no han recibido toda la documentación de la Fiscalía.

Por su parte, el fiscal del condado de Genesee, David Leyton, calificó el caso como uno de los más graves que ha enfrentado su despacho. “Este fue un caso triste y horrendo que implicó una negligencia deliberada e injustificada por parte de dos padres respecto al cuidado, el bienestar y las necesidades médicas de su hijo”, dijo a CNN.

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Leyton añadió que “Su negligencia provocó que el niño sufriera graves úlceras por presión, diversas erupciones cutáneas y otros problemas de salud física, incluida una obesidad mórbida extrema que finalmente condujo a su muerte prematura”.

La pareja permanece detenida en la cárcel del condado de Genesee y tiene previsto comparecer ante un tribunal el próximo 2 de julio.