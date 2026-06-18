Tragedia en Central Park: adolescente fallece tras ser expulsado de un carruaje tirado por caballos

Un joven de 18 años murió tras sufrir un accidente el miércoles en Central Park, cuando un caballo que tiraba de una carroza turística se alejó de su conductor y perdió el control, según informó la Policía de Nueva York.

Un jet ejecutivo, proveniente de México, se estrelló en una autopista de Texas; una persona falleció

De acuerdo con las autoridades, el adolescente viajaba en la carroza junto a otros tres pasajeros cuando se produjo el incidente. La víctima fue trasladada inicialmente a un hospital en estado crítico, donde posteriormente falleció. Los demás ocupantes rechazaron recibir atención médica.

El caso ha generado cuestionamientos dentro de la propia industria de las tradicionales carrozas tiradas por caballos que operan en Central Park.

Un portavoz del Sindicato de Trabajadores del Transporte, organización que representa a los trabajadores del sector, señaló que el animal involucrado llevaba apenas seis semanas trabajando en el parque.

Según explicó Alexander Kemp, vicepresidente administrativo del capítulo local del sindicato, el conductor había descendido de la carroza para tomar una fotografía de los pasajeros momentos antes del accidente.

“Un conductor no debe bajarse de la carroza para tomar fotos, nunca”, afirmó Kemp. “Apoyamos una investigación completa”, según informó AP.

Avión de combate estadounidense cae en un bosque y provoca un incendio forestal

Videos difundidos en redes sociales muestran al caballo corriendo por uno de los circuitos del parque mientras dos personas aparentemente saltan de la carroza en movimiento.

Otra grabación evidencia el momento en que el vehículo termina volcándose después de rozar las ruedas de otra carroza que circulaba por la misma vía.

El accidente se produce en medio de un debate cada vez más intenso sobre el futuro de la industria de las carrozas tiradas por caballos en Central Park, una actividad con más de 150 años de historia. Diversos grupos han pedido su prohibición al considerar que representa riesgos tanto para los animales como para los visitantes.

“El Concejo Municipal de NYC debe aprobar la Ley Ryder para prevenir cualquier pérdida de vida adicional y poner fin de una vez por todas a los caballos de carruaje”, dijo la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales en su cuenta de X.

El misterio bajo las calles de Nueva York: hombres salieron de alcantarillas y activaron las alertas policiales

Este nuevo episodio se suma a una serie de incidentes registrados recientemente en Central Park relacionados con los caballos de carruaje. En los últimos 13 meses, el Central Park Conservancy ha documentado ocho casos en el parque o sus alrededores.

El mes pasado, un caballo chocó contra otro carruaje y provocó su volcamiento, mientras que en enero otro animal se descontroló, irrumpió en el tráfico y golpeó varios vehículos. La semana pasada, además, un caballo utilizado para tirar de una carroza colapsó y murió dentro del parque.