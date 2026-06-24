Video: el aterrador momento cuando niño de 13 años cayó de 16 metros de altura en atracción de Disney

Un adolescente de 13 años protagonizó un inusual incidente en el parque temático Disneyland, en California, luego de caer desde una altura cercana a los 15 metros mientras se encontraba en la atracción acuática Tiana’s Bayou Adventure. El hecho ocurrió el pasado 21 de junio y obligó a suspender temporalmente el funcionamiento del juego mecánico.

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De acuerdo con reportes de medios internacionales como TMZ, Daily Mail y New York Post, el menor habría abandonado el vehículo durante el recorrido, una acción que derivó en la caída.

Testigos aseguraron que el incidente ocurrió cuando la atracción se encontraba en una de sus secciones más elevadas.

Tras el accidente, trabajadores del parque brindaron asistencia inmediata al adolescente, quien posteriormente fue trasladado a un centro médico cercano para una evaluación preventiva.

Horas después, fue dado de alta, ya que no presentaba lesiones de gravedad ni señales de trauma que requirieran atención especializada adicional.

Aunque Disneyland no ha confirmado oficialmente cómo ocurrieron los hechos, versiones difundidas por usuarios en redes sociales apuntan a que el menor intentó salir del vehículo cuando este alcanzaba la cima de la caída principal.

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Según comentarios publicados en Reddit, el adolescente habría intentado bajarse del vehículo en la parte más alta de la atracción.

Como medida preventiva, la atracción fue cerrada temporalmente mientras se verificaban sus condiciones operativas y de seguridad. Posteriormente, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California realizó una inspección técnica para determinar si existía algún riesgo para los visitantes.

El menor recibió atención médica inmediata y fue dado de alta pocas horas después del incidente. Foto: Captura Redes Sociales

En la mañana del 23 de junio, funcionarios encargados de la supervisión revisaron la estructura y los protocolos de operación para establecer que la atracción cumpliera con los estándares exigidos para recibir nuevamente al público.

Tras la revisión, las autoridades autorizaron la reapertura de la atracción al día siguiente al no encontrar problemas que comprometieran su funcionamiento.

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Tiana’s Bayou Adventure es una de las atracciones más recientes de Disneyland y está inspirada en la película La princesa y el sapo. El recorrido sustituyó a la histórica Splash Mountain y utiliza vehículos con forma de tronco que transportan a los pasajeros en fila.

Este tipo de atracciones no cuenta con cinturones de seguridad ni barras de sujeción individuales. Por ello, las normas del parque exigen que los visitantes permanezcan sentados durante todo el recorrido y eviten movimientos que puedan poner en riesgo su integridad física.